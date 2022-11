“Estoy actuando en representación de un gremio”: Lafaurie sobre su participación en los diálogos con el ELN

El próximo 21 de noviembre en Caracas, Venezuela, se retomarán los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero ELN. Una iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro con la que busca el cese al fuego y la paz total en el país.

El mandatario designó al exintegrante del M-19, Otty Patiño, como líder de la mesa de negociaciones y adicionalmente, extendió la invitación a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, al considerar que su participación ayudará a que el gremio de los ganaderos esté presente en la búsqueda de la paz.

Para el presidente, “la paz total tiene que ver con la sociedad y es, antes que nada, un pacto social que significa que sectores privilegiados económica y políticamente, así como poblaciones excluidas, puedan encontrarse en un camino común de nación. Lo común se vuelve fundamental (…) Si se acepta la justicia social, ese es el camino del pacto social, el principio de la paz total”.

Aunque la invitación lo tomó por sorpresa, el presidente de Fedegan aceptó la petición al argumentar que le causa mucha frustración cómo algunas personas “buscan hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas”.

En diálogo con Noticias RCN, Lafaurie aseguró que está actuando en representación de un gremio y que ha recibido todo el apoyo del congreso ganadero.

Además, explicó que “no había terminado el presidente Petro de anunciar el tema, cuando hubo un aplauso espontáneo y posteriormente en la asamblea, ya propiamente del gremio, donde están los delegados con derechos propios, se hizo una proposición y se aprobó (…) aquí no estoy actuando a título personal sino en representación de un gremio”.

Lafaurie también se refirió a la opinión de las personas que consideran que su actuar ha sido en pro de venderse al presidente y aclaró que él no es una papeleta en blanco y que “tú no puedes durante 40 años, semana tras semana decir cosas y un día cambiar de opinión. Eso no va con mi personalidad, con lo que pienso. En consecuencia, el país puede estar tranquilo”.

¿Qué le responde a la opinión de María Fernanda Cabal?

Entretanto, María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegan, aseguró que “él no debería ir de negociador como tal, sino como observador, pero es su decisión. La mía es continuar siendo oposición porque al ELN no le creo”. Sobre esto, Lafaurie calificó la observación de la senadora como "inteligente", pero indicó que quien tomaba las decisiones es el Gobierno Nacional.

Finalmente, en su intervención, se refirió al trino del excongresista Ernesto Macías en el que indicó que Lafaurie debería renunciar al Centro Democrático.

“Es él el responsable del ocaso de las dificultades por las que atraviesa el Centro Democrático. Es él como uno de los personajes que más influyó en muchos escenarios para que el Gobierno de Duque no sea bien juzgado ni por el país ni por el Centro Democrático”.

