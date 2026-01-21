Presidente de la Corte Constitucional pide suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Una solicitud que busca frenar de manera provisional el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, ya fue radicada ante la Corte Constitucional.

En la relatoría del alto tribunal aparece registrada la petición dentro de un expediente a cargo del magistrado Carlos Camargo Assis.

Argumentos contra la emergencia económica

El documento sostiene que la medida decretada por el presidente Gustavo Petro no cumpliría con los requisitos constitucionales.

Según los argumentos, los hechos invocados por el Gobierno no serían sobrevinientes ni excepcionales, sino estructurales y previsibles, derivados de decisiones de política fiscal. Bajo esa interpretación, el uso de la figura de emergencia económica estaría impedido.

Además de la suspensión provisional, varios de los conceptos plantean que el decreto debería ser declarado inexequible, lo que en la práctica significaría su caída definitiva.

Concepto pendiente de la Procuraduría

El proceso aún espera el pronunciamiento de la Procuraduría, cuyo concepto resulta clave para que la Corte Constitucional pueda tomar una decisión de fondo.

La discusión sobre la validez del decreto se perfila como uno de los debates más relevantes en medio de la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno tras la derrota de su reforma tributaria en el Congreso.

Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García, convocó sesión mixta del Senado el martes 27 de enero a las 10:00 de la mañana para adelantar el debate de control político al Gobierno Nacional por la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, citado por el senador Carlos Fernando Motoa