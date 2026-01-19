Corte Constitucional debatiría este semana el decreto de emergencia económica

Fuentes consultadas por este medio revelaron que la Corte Constitucional fijaría para esta semana el debate clave en el que se definirá si es constitucional o no el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Corte fijará fecha para debatir el decreto de emergencia económica

Esta hipótesis toma relevancia en medio de una controversia con los gobernadores del país. Hace algunos días se conoció que 17 mandatarios regionales no acatarán el decreto, particularmente en lo relacionado con los impuestos al consumo de licores y cigarrillos.

Incluso, en diálogo con este medio, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, confirmó que los mandatarios sostuvieron una reunión a puerta cerrada, en la que no solo se discutió el impacto tributario del decreto, sino también asuntos de seguridad territorial que afectan a varios departamentos.

“Estuve hasta la una de la tarde más o menos. Tocamos este asunto de los impuestos al tabaco y a los licores, pero también un punto de seguridad territorial en el que expusimos los temas de Nariño y luego el comunicado que finalmente fue aprobado en pleno por los gobernadores que quedaron”, explicó Escobar.

El mandatario advirtió que el cumplimiento del decreto tendría graves implicaciones fiscales para su departamento, especialmente de cara al presupuesto de 2026, afectando recursos destinados a salud, educación y deporte.

Según Escobar, los gobernadores acordaron una reunión técnica con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, con el objetivo de analizar de manera detallada el impacto real del decreto sobre las finanzas regionales.

Reunión entre el MinHacienda y gobernadores por decreto de emergencia económica

“Lo que alentamos es que haya un gran diálogo técnico que nos permita que el Ministerio de Hacienda diga por qué no va a afectar la renta de los departamentos y nosotros mostrar por qué sí se verían afectadas. Ahí tendríamos que llegar a algún acuerdo”, señaló Escobar.

Desde el Gobierno Nacional, los ministros del Interior y de Justicia encargado han insistido en que los gobernadores que no apliquen el decreto podrían incurrir en prevaricato.

Sin embargo, los mandatarios regionales mantienen su posición y reiteran que no acatarán la medida hasta que exista un diálogo técnico que aclare el alcance y las consecuencias de la emergencia económica.