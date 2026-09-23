CANAL RCN
Colombia Video

Alerta en Santa Marta por grupos armados: autoridades toman medidas en medio del pánico

El Gobierno Nacional y las autoridades locales anunciaron las medidas tras la ofensiva de las ACSN por la caída de alias Cholo.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 23 de 2026
08:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Santa Marta amaneció este miércoles 23 de septiembre con un panorama desierto tras las jornadas de violencia desatadas por grupos armados.

Así amanece Santa Marta: calles desiertas, colegios cerrados y despliegue militar
RELACIONADO

Así amanece Santa Marta: calles desiertas, colegios cerrados y despliegue militar

Durante la tarde del lunes 21 de septiembre, las autoridades dieron un golpe clave contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una de las estructuras más peligrosas en la región Caribe.

El detonante de la violencia: la caída de cabecillas

Tres semanas atrás, fue abatido Naín Pérez Toncel, conocido con los alias de Bendito Menor o Naín. Era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres y formó un imperio criminal en Magdalena, Atlántico y La Guajira.

La segunda operación llevada a cabo el lunes se centró en ponerle punto final a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, otro cabecilla de las ACSN. Lo abatieron en zona rural de Guachaca, Santa Marta.

Temor en Santa Marta por amenazas de las Autodefensas de la Sierra tras caída de ‘Cholo’
RELACIONADO

Temor en Santa Marta por amenazas de las Autodefensas de la Sierra tras caída de ‘Cholo’

Tras este golpe, el grupo criminal anunció un paro armado en la Troncal del Caribe. Las imágenes son impactantes por el ambiente desolador que se vive en Santa Marta y territorios aledaños, con vehículos incinerados, amenazas al sector transportador y cierre forzado de comercios.

Las calles han estado vacías, con tiendas sin abrir sus puertas y baja demanda de transporte público. Los habitantes asemejan este ambiente al vivido en la pandemia durante 2020.

La visita del presidente y otras medidas

El presidente Abelardo de la Espriella visitó la capital del Magdalena e hizo un recorrido por los barrios afectados con el apoyo de la fuerza pública. Además, impartió instrucciones.

“He ordenado que Santa Marta sea militarizada. En este momento, tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha; y vamos por el resto con toda la contundencia (…) Aquí el que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente”, afirmó.

Sumado a ello, las autoridades anunciaron el envío de refuerzos. Por ejemplo, el alcalde Carlos Pinedo indicó que el Gobierno Nacional destinará 500 militares y 600 policías más para no solo atender en Santa Marta, sino también en Ciénaga y el resto de la Troncal del Caribe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Cayeron presuntos cabecillas de la banda señalada de alquilar armas para robos y amenazas en Bogotá

Santa Marta

Así amanece Santa Marta: calles desiertas, colegios cerrados y despliegue militar

Asesinatos en Bogotá

Hallan los cuerpos de dos mujeres en un caño de Bogotá: tenían impactos de bala y signos de tortura

Otras Noticias

América de Cali

Tulio Gómez estalla tras rumores sobre deudas de América de Cali con sus jugadores

El máximo accionista de América de Cali se despachó en redes sociales tras rumores sobre falta de pagos a los futbolistas del plantel.

Dian

¿Tiene plata acumulada en la DIAN? Este es el tiempo límite que tiene para reclamarla

Conozca el tiempo que tiene para reclamar el dinero acumulado que tiene en la entidad.

Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Donald Trump se reúnen en medio de protestas en Caracas y denuncias de María Corina

Horóscopo

Horóscopo de hoy, 23 de septiembre: predicciones para cada signo

Soacha

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión