Alerta en Santa Marta por grupos armados: autoridades toman medidas en medio del pánico

Santa Marta amaneció este miércoles 23 de septiembre con un panorama desierto tras las jornadas de violencia desatadas por grupos armados.

Durante la tarde del lunes 21 de septiembre, las autoridades dieron un golpe clave contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una de las estructuras más peligrosas en la región Caribe.

El detonante de la violencia: la caída de cabecillas

Tres semanas atrás, fue abatido Naín Pérez Toncel, conocido con los alias de Bendito Menor o Naín. Era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres y formó un imperio criminal en Magdalena, Atlántico y La Guajira.

La segunda operación llevada a cabo el lunes se centró en ponerle punto final a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, otro cabecilla de las ACSN. Lo abatieron en zona rural de Guachaca, Santa Marta.

Tras este golpe, el grupo criminal anunció un paro armado en la Troncal del Caribe. Las imágenes son impactantes por el ambiente desolador que se vive en Santa Marta y territorios aledaños, con vehículos incinerados, amenazas al sector transportador y cierre forzado de comercios.

Las calles han estado vacías, con tiendas sin abrir sus puertas y baja demanda de transporte público. Los habitantes asemejan este ambiente al vivido en la pandemia durante 2020.

La visita del presidente y otras medidas

El presidente Abelardo de la Espriella visitó la capital del Magdalena e hizo un recorrido por los barrios afectados con el apoyo de la fuerza pública. Además, impartió instrucciones.

“He ordenado que Santa Marta sea militarizada. En este momento, tenemos tres bandidos detenidos en Santa Marta y dos en Riohacha; y vamos por el resto con toda la contundencia (…) Aquí el que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente”, afirmó.

Sumado a ello, las autoridades anunciaron el envío de refuerzos. Por ejemplo, el alcalde Carlos Pinedo indicó que el Gobierno Nacional destinará 500 militares y 600 policías más para no solo atender en Santa Marta, sino también en Ciénaga y el resto de la Troncal del Caribe.