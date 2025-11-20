Presidente del Grupo Keralty responde tras rectificación de Petro por acusaciones de financiación ilegal de campañas

El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, emitió un comunicado en respuesta a la rectificación del presidente Gustavo Petro sobre las acusaciones que realizó en su contra el pasado 15 de julio. En el documento, Grajales denuncia una conducta contradictoria de sus críticos políticos.

El 29 de septiembre, el Consejo de Estado ordenó al mandatario rectificar sus declaraciones en las que señaló como criminal al presidente del Grupo Keralty, dueño de la EPS Sánitas.

En julio, Petro había afirmado: "Está prohibido que una empresa como Geraldi le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dinero extranjero".

Petro aclara dichos sobre Joseba Grajales y el empresario se defiende

Sin embargo, durante su rectificación, el presidente aclaró que Joseba Grajales "creyó que yo estaba usando esos términos para acusarlo de criminal y para referirme a él como una relación de supuesta financiación de campañas políticas". Petro añadió: "Es la empresa donde estaba él, donde aparece en varias campañas políticas electorales financiando o financiando partidos políticos si la empresa es extranjera".

En su carta, Grajales defendió su trayectoria en Colombia después de 40 años de presencia empresarial en el país. "Cuando llegaron las pandemias, las crisis, los momentos oscuros, nos salimos corriendo, nos quedamos, nos arremangamos, nos entregamos, atendimos al país como quien atiende a su propia familia", expresó el empresario.

Presidente de Keralty denuncia ataques y pide respeto

El presidente del Grupo Keralty reveló una situación paradójica: "Muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto, por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos".

El empresario concluyó su mensaje exigiendo respeto hacia lo construido por su organización: "Solo exigimos lo justo, que se respete lo que hemos construido, que la verdad prevalezca sobre el populismo y que se reconozca que esa también es nuestra casa".

El caso evidencia las tensiones entre el gobierno de Petro y el sector privado de salud, particularmente con las EPS, en medio del debate sobre la reforma al sistema de salud que impulsa el ejecutivo.