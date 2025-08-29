Presidente Petro tendrá que retractarse por señalamientos contra Mario Burgos

Noticias RCN conoció un fallo de tutela con el que se le ordena al presidente Gustavo Petro retractarse sobre los señalamientos que le hizo al fiscal Mario Burgos, quien investigó a su hijo, Nicolás Petro Burgos.

El presidente afirmó que Burgos es un “fiscal subordinado de la mafia y especialmente de la junta del narcotráfico”. También lo calificó como un “narcofiscal”.

Los señalamientos de Petro a Burgos

Resulta que entre 2022 y 2024, a Burgos le asignaron dos investigaciones con impacto mediático: la del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el caso de Petro Burgos.

Con respecto al segundo proceso, al hijo del presidente le expidieron orden de captura y le impusieron medida de aseguramiento. Además, Burgos presentó el respectivo escrito de acusación.

El fiscal aseguró que los señalamientos hechos por el mandatario se hicieron por cuatro canales: su cuenta de X, por las redes sociales de la Presidencia, en intervenciones públicas transmitidas y en una entrevista que le hicieron en El País.

Burgos indicó que no tiene vínculos con el narcotráfico ni estructuras criminales. Muestra de ello es que nunca ha sido investigado por hechos de esta índole: “Las falsas acusaciones no solo dañan la reputación, sino que también ponen en peligro efectivo su vida e integridad personal”.

Presidente deberá retractarse en máximo 48 horas

El pasado 16 de julio, se le envió un correo al mandatario para que rectificara sus afirmaciones, pero no hubo respuesta. En cambio, según consideró Burgos, aumentó lo que llamó campaña de desprestigio.

“Enfatiza que el presidente, como máximo dignatario estatal y símbolo de la unidad nacional, tiene el deber constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos y debe ejercer mayor prudencia y respeto”, señaló el documento.

Con base en estas pruebas, el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá le ordenó al presidente retractarse en un lapso máximo de 48 horas.