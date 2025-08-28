CANAL RCN
Estos son los bienes y servicios que aumentarían de precio con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Se rumora que los impuestos al tabaco y el licor, al consumo, al carbono y al patrimonio aumentarían, de aprobarse el articulado.

agosto 28 de 2025
03:11 p. m.
El viernes, se presentará ante el Congreso de la República la tercera reforma tributaria del Gobierno Petro, con la que pretende recaudarse poco más de 26 billones de pesos.

La que podría ser la última es también la ley de financiamiento más ambiciosa del Gobierno del Cambio y, por tanto, los consumidores se preguntan cómo afectará su bolsillo, en caso de ser aprobada.

El marcador va 1 a 1, por decisión del Congreso:

La primera reforma tributaria del Gobierno Petro fue presentada ante el Congreso por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Tras un debate intenso, que terminó sobre la media noche, se aprobó el articulado que, en el 2022, le aseguró 20 billones de pesos al Gobierno.

Mientras, la segunda reforma, discutida mientras que Diego Guevara era ministro de la cartera de Hacienda, se hundió en las comisiones económicas del Congreso, que no estuvieron de acuerdo con los 9,8 billones que pedía el Gobierno.

Los riesgos asociados a eliminar el régimen simple de tributación y el bajo porcentaje de ejecución presupuestal provocaron que el texto fuera archivado y el Gobierno tuviera que buscar dinero de otra parte.

¿Qué podría aumentar de precio con la nueva reforma, de aprobarse?

Aunque no se conoce el borrador del proyecto, de acuerdo con las declaraciones realizadas por el actual ministro, Germán Ávila, podrían aumentar de precio el tabaco y los licores.

Pero también podrían aumentar las cuentas en hoteles y restaurantes, ante un eventual incremento al impuesto al consumo, que, en el 2025, es del 8%.

Una dinámica que podría repetirse con el Diesel y la gasolina, de incluirse u aumento al impuesto al carbono, y el pago que realizan las personas naturales, por un incremento eventual al impuesto al patrimonio.

Analistas políticos sugirieron que es poco probable que el proyecto se apruebe e, incluso, en su evento de posesión, el presidente de la Comisión Tercera, Jairo Castellanos, dijo: “la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura”, sobre la tercera ley de financiamiento presentada por la administración Petro.

