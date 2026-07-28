Autoridades rescataron a ocelote que era perseguido cerca de la estación Sabaneta del Metro de Medellín

Policías que custodiaban la estación Sabaneta del Metro de Medellín y los empleados de una empresa cercana rescataron a un ocelote infantil que era perseguido por un grupo de personas.

De acuerdo con las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al ser descubiertos, abordaron un vehículo y emprendieron la huida, lo que permitió llevar al ocelote a una bodega cercana y solicitar ayuda de las autoridades.

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Tras ser capturado por profesionales de la unidad de rescate y atención de emergencias, fue llevado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) y, de acuerdo con el supervisor de la entidad, Andrés Gómez:

“Entró a revisión en la red de tratamientos con médicos veterinarios, biólogos, zootecnistas, entre otros, que encontraron que este individuo, posiblemente, por su comportamiento, estuvo en cautiverio”.

Autoridades trabajan para liberar al ocelote en su hábitat natural:

De acuerdo con Gómez, “aunque se trata de un individuo sano, entró en proceso de rehabilitación en el CAVR, para que, en un término de seis meses a un año, de acuerdo con su evolución, pueda ser liberado en su hábitat natural”.

De momento, los especialistas del CAVR trabajan en el proceso de rehabilitación del animal, que presentaba lesiones leves en las huellas por su desplazamiento en el municipio.

Además, lo han estado alimentando con presas vivas para asegurar su supervivencia en entornos naturales, debido a que mantenerlo en cautiverio pudo haber afectado sus habilidades de caza. Con esto en mente, Gómez hizo un llamado para que los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá no participen del tráfico de fauna silvestre:

“Si alguien está comercializando animales silvestres, los está transportando o los tiene en cautiverio, la denuncia puede ser colocada en nuestros canales digitales o la línea de atención al usuario (304 630 0090). Desde el área metropolitana haremos el seguimiento para poder recuperar al animal e iniciar un proceso administrativo o penal contra el responsable”, que puede enfrentarse a multas de hasta 100.000 salarios mínimos y prisión de tres a cinco años de cárcel.