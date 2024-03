"En el 2026 tenemos que volver a ganar": dice presidente Petro sobre la continuidad de su fuerza política: video

Este jueves 7 de marzo, el presidente Gustavo Petro señaló que "en el 2026 tenemos que volver a ganar" haciendo referencia al progresismo, su fuerza política, en las elecciones del 2026. Aclaró que no se quiere quedar en el poder: "claro que voy salir del Palacio de Nariño que no me gusta ni cinco", pero insistió en que "llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso".



En un evento en Nariño, el mandatario hizo referencia a que sus cuadros políticos deben organizarse: "Para el pueblo del triunfo. Ellos gobernaron 200 años. Nosotros llevamos dos y mire los entuertos que nos toca arreglar. La vagabundería que han hecho desde el Gobierno Nacional".



