CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro pide recovar sentencia del Consejo de Estado que reguló las alocuciones

Por medio de su abogado, se cuestionó la decisión que tomó hace algunas semanas el alto tribunal.

Presidente Petro.
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de su abogado Alejandro Carranza, el presidente Gustavo Petro le pidió al Consejo de Estado revocar la sentencia en la que afirmó que estaba haciendo un uso desmedido de las alocuciones.

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?
RELACIONADO

¿Por qué no le autorizaron la emisión de la alocución presidencial a Petro?

Luego de darle respuesta a una serie de tutelas contra las alocuciones del mandatario, el alto tribunal le ordenó al presidente hacerlas, pero cumpliendo con lo siguiente:

Alocuciones limitadas en justificación, tema y tiempo

“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. La alocución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temática y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud debe indicar hora de inicio y terminación que no podrá corresponder a un periodo irrazonable o notoriamente excesivo”.

Frente a esto, se pidió que la sentencia se revoque. “Solicito que en sede de segunda instancia se revoque dicha providencia (…) La cuestión que se plantea trasciende a la coyuntura política y el desacuerdo con un Gobierno determinado”, indicó el abogado, señalando que la decisión incide en la esfera jurídica del mandatario.

“Se altera el equilibrio de poderes”: cuestionamientos de la defensa de Petro

La sentencia condiciona el ejercicio de su libertad de expresión a la autorización previa de un órgano administrativo, lo expone al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica (…) Se altera el equilibrio de poderes.

CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?
RELACIONADO

CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?

Carranza recordó el proceso que tuvo el mandatario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que fue reconocida como víctima luego de ser destituido por la Procuraduría como alcalde de Bogotá.

“Reforzar la transparencia sobre el uso de alocuciones presidenciales, promover la igualdad de oportunidades para la oposición y otros actores políticos en el acceso a los medios y remitir la valoración de posibles abusos a la responsabilidad ulterior”, sostuvo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Embajada de Estados Unidos

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá

Antioquia

Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio

Disidencias de las Farc

“Adquisición de armas es vigilada”: Indumil niega señalamientos sobre supuestos nexos con disidencias

Otras Noticias

Artistas

"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Juan Daniel Sepúlveda no se guardó nada y habló sin filtro en sus redes sociales. Esto dijo.

América de Cali

América de Cali tendrá más de 10 bajas vs. DIM tras sanciones de la Dimayor

América de Cali enfrentará la tercera fecha de los cuadrangulares finales en búsqueda de su primera victoria.

Comercio

Estos son los carros híbridos más económicos en Colombia antes del cierre de 2025: conozca el listado

Estados Unidos

Trump puso en marcha la 'Misión Génesis' en Estados Unidos: ¿en qué consiste?

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales