"Habrá algunos cambios en el gabinete": presidente Petro pidió la renuncia de varios ministros

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X sobre los cambios que plantea para el gabinete en los próximos días. Anunció que pidió la renuncia de varios funcionarios:

“He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos”, señaló el mandatario.

Además, dijo que “habrá algunos cambios en el gabinete”, con los que plantea una estrategia para “lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo”.

Susana Muhamad presentó su renuncia como ministra de Ambiente

Este anuncio se da luego de que el jefe de Estado sostuviera una reunión, de dos horas, con Armando Benedetti y algunos ministros como el jefe de la cartera de Defensa, Minas, Cancillería; la directora del Dapre, y de Ecopetrol.

Así, en medio de este panorama, aunque horas antes de que el mandatario hiciera este anuncio, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, presentó su carta de renuncia, y la fundamentó en lo ocurrido durante el pasado consejo de ministros televisado:

“Así que porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta, no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga, y evidentemente hay una decisión del presidente Gustavo Petro de mantener en el despacho presidencial al señor Armando Benedetti”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a lo dicho por el presidente. Aplaudió la decisión y la calificó como acertada:

“Acierta el Presidente al buscar una salida institucional a la crisis. Cómo lo planteé el miércoles, es necesario que quede en libertad para la recomposición del Gobierno”.