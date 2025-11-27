CANAL RCN
Colombia

“No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE

Horas después de que el CNE sancionara por violación de topes la campaña ‘Petro presidente’, el mandatario rechazó la decisión.

“No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este 27 de noviembre, el CNE decidió sancionar la campaña de 2022 ‘Petro presidente’, por la presunta incurrencia en la violación de los topes y financiación irregular, cuando el hoy mandatario, Gustavo Petro, aspiraba a la Casa de Nariño.

Tras la decisión, horas más tarde, se pronunció el jefe de Estado, quien rechazó categóricamente la sanción:

No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Armando Benedetti

Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa sanciona a Vertol System por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

Otras Noticias

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

En un comunicado, la IATA señaló que las aerolíneas “han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”.

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Para evitar caer en este tipo de fraudes, aquí le compartimos algunas recomendaciones esenciales.

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos