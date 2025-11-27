“No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE

En horas de la mañana de este 27 de noviembre, el CNE decidió sancionar la campaña de 2022 ‘Petro presidente’, por la presunta incurrencia en la violación de los topes y financiación irregular, cuando el hoy mandatario, Gustavo Petro, aspiraba a la Casa de Nariño.

Tras la decisión, horas más tarde, se pronunció el jefe de Estado, quien rechazó categóricamente la sanción:

No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve