Ricardo Roa interpone tutela contra el CNE en proceso de campaña Petro Presidente

El exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

En el escrito, firmado por él mismo, Roa sostiene que el CNE corrió traslado para alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas previamente decretadas, entre ellas un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), considerado clave para evaluar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta.

Roa pide anular el traslado para alegar y exige práctica completa de pruebas

Según el accionante, la omisión de esta prueba dejó a la defensa sin un insumo esencial para controvertir los cargos relacionados con la presunta violación de los topes de financiación electoral.

La tutela fue interpuesta pocos días antes de que el CNE sometiera a votación la ponencia que proponía sancionar a la campaña de Gustavo Petro por exceder los límites de ingresos y gastos en 2022.

Roa solicita que se deje sin efectos el auto que abrió el traslado para alegar y que se ordene la práctica completa de las pruebas decretadas, con el fin de garantizar un debate probatorio íntegro antes de cualquier sanción.

CNE sanciona a tres miembros de la campaña Petro Presidente

La tutela interpuesta por Roa, con fecha del 19 de noviembre de 2025, se conoce justo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este jueves 27 de noviembre la imposición de sanciones administrativas contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes electorales y financiación prohibida durante las elecciones de 2022. La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de 6-3, tras un debate que dividió a los magistrados.

La ponencia sancionatoria fue respaldada por los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab, mientras que Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge I. Acuña votaron en contra.

Las medidas recaen sobre tres integrantes de la campaña: el entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Mogollón; y la auditora Mary Lucy Soto. Asimismo, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica fueron incluidos en la sanción.

El presidente Gustavo Petro no figura en la resolución, dado que el CNE carece de competencia para investigarlo directamente por su condición de jefe de Estado. En su caso, la responsabilidad recae en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de adelantar las investigaciones y definir eventuales sanciones contra el mandatario.