CANAL RCN
Colombia

Ricardo Roa interpone tutela contra el CNE en proceso de campaña Petro Presidente

En el escrito, Roa sostiene que el CNE corrió traslado para alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas previamente decretadas.

Ricardo Roa
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?
RELACIONADO

¿Sobre quién recaen las sanciones del CNE por la violación de topes en la campaña 'Petro Presidente'?

En el escrito, firmado por él mismo, Roa sostiene que el CNE corrió traslado para alegatos de conclusión sin haber practicado todas las pruebas previamente decretadas, entre ellas un concepto técnico solicitado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), considerado clave para evaluar los informes de ingresos y gastos de la campaña en primera y segunda vuelta.

Conjueces definirán si se sanciona campaña Petro Presidente tras votación 5-2 en el CNE
RELACIONADO

Conjueces definirán si se sanciona campaña Petro Presidente tras votación 5-2 en el CNE

Roa pide anular el traslado para alegar y exige práctica completa de pruebas

Según el accionante, la omisión de esta prueba dejó a la defensa sin un insumo esencial para controvertir los cargos relacionados con la presunta violación de los topes de financiación electoral.

La tutela fue interpuesta pocos días antes de que el CNE sometiera a votación la ponencia que proponía sancionar a la campaña de Gustavo Petro por exceder los límites de ingresos y gastos en 2022.

Roa solicita que se deje sin efectos el auto que abrió el traslado para alegar y que se ordene la práctica completa de las pruebas decretadas, con el fin de garantizar un debate probatorio íntegro antes de cualquier sanción.

CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida
RELACIONADO

CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida

CNE sanciona a tres miembros de la campaña Petro Presidente

La tutela interpuesta por Roa, con fecha del 19 de noviembre de 2025, se conoce justo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este jueves 27 de noviembre la imposición de sanciones administrativas contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes electorales y financiación prohibida durante las elecciones de 2022. La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de 6-3, tras un debate que dividió a los magistrados.

La ponencia sancionatoria fue respaldada por los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab, mientras que Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge I. Acuña votaron en contra.

CNE abre indagación preliminar contra Unión Patriótica y Partido Comunista por renuncia a consulta del Pacto Histórico
RELACIONADO

CNE abre indagación preliminar contra Unión Patriótica y Partido Comunista por renuncia a consulta del Pacto Histórico

Las medidas recaen sobre tres integrantes de la campaña: el entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Mogollón; y la auditora Mary Lucy Soto. Asimismo, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica fueron incluidos en la sanción.

El presidente Gustavo Petro no figura en la resolución, dado que el CNE carece de competencia para investigarlo directamente por su condición de jefe de Estado. En su caso, la responsabilidad recae en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de adelantar las investigaciones y definir eventuales sanciones contra el mandatario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Juzgado declara improcedente tutela que buscaba habilitar candidatura presidencial de Daniel Quintero

UNGRD

Fiscalía radicó escrito de acusación contra el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

Cauca

Teniente coronel Rafael Granados falleció tras ataque sicarial en Popayán

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Santa Fe confirmó un desgarro grado 2 de Santiago Mosquera, lesión que lo dejará entre 4 y 8 meses fuera.

Redes sociales

Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

El ganador de La casa de los famosos Colombia comentó sobre la posibilidad de volver con Karina García.

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

Estados Unidos

Famosa chef e influencer confirmó el fallecimiento de una de sus gemelas recién nacidas