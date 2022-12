Atención: presidente Petro sancionó la reforma tributaria

Este martes 13 de diciembre, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República el pasado 17 de noviembre, luego de álgidos debates en Cámara y Senado. Como una de sus principales banderas de campaña, el mandatario logró el visto bueno del legislativo para aplicar los nuevos montos para la recaudación que regirán a partir del 2023.

Esta ambiciosa reforma, con la que se pretende recaudar cerca de $20 billones durante el próximo año, pasó a sanción presidencial luego de una conciliación en las dos cámaras del Congreso, en donde recibió el visto bueno.

Cabe recordar que el texto quedó con los ajustes que se habían discutido anteriormente en las plenarias como el impuesto del 20% a los dividendos. Asimismo se aceptó el impuesto para alimentos ultraprocesados a partir de noviembre de 2023, aunque se cayó el que buscaba imponer un tributo para algunas actividades de las iglesias. Además, se pasó del tope de beneficios tributarios de 5% a 3% en renta líquida y dentro de las opciones para lograr deducciones quedó la inversión en desarrollo, ciencia y tecnología.

Durante la sanción de este martes, el jefe de Estado anunció que la tributaria entrará a regir a partir del primer día del 2023 y expresó que confía en que los resultados de su aplicación sean los esperados por su Gobierno y gabinete ministerial.

Esta reforma tributaria entrará a regir a partir del 1 de enero y a partir de ese día tendrá la prueba de valoración de la sociedad colombiana real tanto en su gasto como en los efectos que pueda producir en la economía nacional, si son los esperados por nosotros o los esperados por la oposición, pero tengo alta confianza de que son los esperados por nosotros.

Adicionalmente, Petro aseguró que, contrario a lo que se creía, la tributaria no trajo consigo una devaluación del peso, y añadió que le hubiera gustado que el artículo que proponía impuestos a las megapensiones no se cayera en los debates.

Se anunciaba frente a la presente que iba a provocar una caída del peso colombiano, esa primera crítica no funcionó, hoy tenemos una tasa de cambio en 4.760 pesos. Realmente casi la misma con la que recibimos el gobierno. Se puede concluir que la aprobación de la reforma tributaria no trajo una caída del peso.

El presidente también habló sobre la propuesta de adición presupuestal que se presentará en febrero al Congreso de la República y manifestó que estará centrada en justificar los objetivos de la reforma, enfocados principalmente en temas educativos, de justicia ambiental y transición energética.

“Mostrará los objetivos mismos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad colombiana un mayor esfuerzo tributario. Tienen que ver con programas del Gobierno, indudablemente los objetivos con la expansión de la educación pública superior, con la reforma agriaría que es un instrumento directamente productivo, con la justicia ambiental en el caso de la selva amazónica y en general las selvas, con la transición energética y con una mayor adecuación del Estado para mejorar las finanzas públicas", sostuvo Petro.

Dijo que con esta reforma el Congreso se atrevió a votar en contra de posiciones de sectores muy poderosos, situación que no había visto en sus 20 años de experiencia como parlamentario. “Por primera vez un Congreso que se atrevió a tener independencia de ese tipo de poderes, quizás no tanto como hubiéramos querido nosotros. Siempre aquí hay puntos medios, siempre hay temas que no se logran. A mí sí me hubiera gustado el impuesto a altas pensiones, siempre quedará la duda si lo hubiéramos logrado o no, es parte de los temas de la evaluación, pero logramos lo principal".