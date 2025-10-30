Presidente Petro se pronuncia sobre inconveniente con abastecimiento de combustible del avión presidencial

Hace algunos días, el Departamento del Tesoro tomó una histórica decisión al incluir al presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, al ministro Armando Benedetti y Nicolás Petro Burgos en la lista Clinton.

Esta lista, conocida también como de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDN), genera que no puedan realizar transacciones con alguien de Estados Unidos, rastreo de capitales y bloqueo de cuentas bancarias en suelo nacional.

Petro y su círculo en la lista Clinton

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la decisión se tomó por la falta eficacia en las políticas antidrogas del Gobierno: “La producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

Siendo el primer presidente colombiano que es incluido en la lista, la decisión ha generado, no solo reacciones; sino repercusiones. Muestra de ello es lo ocurrido con el avión presidencial.

El mandatario se encuentra en Medio Oriente, donde tuvo una reunión con el príncipe Mohamed bin Salmán de Arabia Saudita. Sin embargo, durante el recorrido corrió el rumor de que el avión tuvo complicaciones de combustible.

Frente a ello, Petro esclareció lo ocurrido en su cuenta de X. Por un lado, confirmó que una empresa norteamericana, que se contrató para abastecer de combustible en el exterior, fue la que no brindó el servicio dada la situación con EE. UU.

¿Qué pasó con el avión presidencial?

El suceso ocurrió en Cabo Verde y fue España la nación que ayudó a solucionar la contingencia. Esta información fue respaldada por el ministro Benedetti en diálogo con W Radio.

“La empresa que le vende la gasolina o le presta los servicios de limpieza o la escalera casi siempre son americanas. Entonces ellas se negaron a prestar el servicio debido al tema de la (lista) OFAC, por eso aterrizó en una base militar”, explicó.

Benedetti también se refirió sobre los efectos que ha traído estar en la lista Clinton. Hace poco confirmó que su tarjeta de crédito fue bloqueada.