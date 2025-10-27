CANAL RCN
Economía Video

¿Qué va a pasar con el sueldo del presidente Petro por estar en la lista Clinton?

El hecho de estar en la lista, lo lleva a una compleja situación financiera. ¿Podría seguir usando tarjetas de crédito?

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:36 p. m.
Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, el ministro Armando Benedetti y Nicolás Petro fueron incluidos por Estados Unidos en la lista Clinton.

Con esta decisión, son varias las dudas en cuanto a los alcances de la lista, particularmente sobre el futuro de las cuentas bancarias. En A lo que vinimos estuvo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato a la Presidencia, hablando sobre este tema.

¿Cuáles son las consecuencias de la lista Clinton?

M.C.: “Es una lista que tiene unas consecuencias muy severas porque es para personas extranjeras que se supone han tenido vínculos con fuentes de financiamiento ilícito. Es de una complejidad enorme para las personas, porque no podrían tener una cuenta en el sistema financiero ni en Estados Unidos ni en un país como Colombia, que es un país aliado de los Estados Unidos en estos temas. No podrían tener una tarjeta de crédito, no pueden ir de viaje y pagar con una tarjeta de crédito a otro país”.

¿Qué piensa de la reacción que ha tenido el presidente?

M.C.: “No le puede imponer al sistema financiero la obligación de correr un riesgo que puede comprometer su propia supervivencia. Ningún banco va a hacer la irresponsabilidad de tomar una decisión que después signifique que tenga que cerrar o que le genere problemas de investigaciones a sus ejecutivos en los Estados Unidos”.

¿Qué puede hacer el presidente? ¿Cómo le van a pagar el sueldo?

M.C.: “Hay una norma en Colombia que considera que tener una cuenta corriente para recibir el sueldo es un derecho fundamental. Entonces, seguramente algún banco, el Agrario, le abrirá o le mantendrá la cuenta corriente para poder recibir el depósito del sueldo. El sueldo no se le puede confiscar, el sueldo no se le puede limitar. Entonces, seguramente el sueldo sí lo puede recibir, pero no va a poder usar una tarjeta de crédito ni va a poder hacer transferencias a sus familiares en el exterior. Sí, queda muy limitado desde el punto de vista del manejo de las finanzas. Va a pasar a ser una persona que se dedica simplemente a usar el efectivo”.

¿Es fácil salir de la lista?

M.C.: “Salir de esa lista es dificilísimo. Conozco muy pocos casos de personas que han salido de esa lista. Si una persona cualquiera recibe dinero de Gustavo Petro y lo utiliza para pagarle unas cuentas a Gustavo Petro, esa persona se expone, a su vez, a quedar en la lista Clinton. Es muy delicado, es sumamente delicado. Entonces, yo no creo que nadie en sus cinco sentidos va a asumir ese riesgo porque ya vemos cómo son las consecuencias de estar en esa lista”.

