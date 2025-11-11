CANAL RCN
Colombia Video

Al menos 19 muertos en operativo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Calamar, Guaviare

La operación militar se materializó tras una orden del presidente Gustavo Petro como ofensiva contra las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
02:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército Nacional confirmó el desarrollo de un bombardeo contra estructuras armadas bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de Calamar, departamento de Guaviare.

“’La Segunda Marquetalia’ determinó el homicidio de Miguel Uribe”: Policía revela hipótesis del crimen
RELACIONADO

“’La Segunda Marquetalia’ determinó el homicidio de Miguel Uribe”: Policía revela hipótesis del crimen

Según reportes preliminares de fuentes militares, la operación habría dejado, hasta el momento, un saldo de 19 personas abatidas.

La ofensiva militar se produjo tras una orden del presidente Gustavo Petro, quien autorizó acciones contundentes contra las disidencias de las Farc que operan en la región.

Iván Márquez fue revocado como miembro de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia
RELACIONADO

Iván Márquez fue revocado como miembro de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia

Gigantesco operativo contra la Segunda Marquetalia de ‘Iván Mordisco’

El objetivo principal de la operación era desarticular las estructuras de mando y control de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc.

Este grupo armado, denominado La Segunda Marquetalia ha mantenido actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en zonas de Guaviare y departamentos aledaños.

Las Fuerzas Militares desplegaron unidades especializadas en la zona para verificar los resultados del bombardeo y continuar con las operaciones de control territorial.

Cayó alias Gael, cerebro del secuestro del niño Lyan Hortúa: un importante alfil de ‘Iván Mordisco’
RELACIONADO

Cayó alias Gael, cerebro del secuestro del niño Lyan Hortúa: un importante alfil de ‘Iván Mordisco’

Al menos 19 guerrilleros muertos en operativo del Ejército en Calamar, Guaviare

Calamar, Guaviare es un territorio estratégico para grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica y la dificultad de acceso para las autoridades.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance detallado sobre la identidad de las 19 personas abatidas. Tampoco se ha confirmado si hubo víctimas civiles o daños colaterales en comunidades cercanas.

El Gobierno Nacional habría tomado esta determinación ante el incremento de acciones violentas por parte de las disidencias en diversas regiones del país.

Por no bajar el volumen de la música las disidencias acribillaron a tres personas en Suaza, Huila
RELACIONADO

Por no bajar el volumen de la música las disidencias acribillaron a tres personas en Suaza, Huila

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Violencia de género

Violencia política afecta al 78% de las candidatas en Colombia, revela estudio nacional

Nevado del Ruiz

Creyó que era su hermana tocándole los pies bajo el lodo, pero nunca lo supo: fuerte relato del alcalde que sobrevivió a tragedia en Armero

Disidencias de las Farc

Población de Suárez está en grave peligro por fortalecimiento de las disidencias: Defensoría emitió alerta

Otras Noticias

Ecopetrol

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

Hasta el momento, la deuda total de la refinería con la entidad tributaria asciende a 1,3 billones de pesos.

Viral

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro

El video del reencuentro se volvió viral y desató cientos de comentarios llenos de ternura y admiración.

Mundial de fútbol

Mundial Sub-17: Se definió el durísimo rival de la Selección Colombia en los 16vos de final

Estados Unidos

Portaviones más grande del mundo se sumó a flota estadounidense en el Caribe

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos