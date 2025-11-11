Al menos 19 muertos en operativo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Calamar, Guaviare

El Ejército Nacional confirmó el desarrollo de un bombardeo contra estructuras armadas bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del municipio de Calamar, departamento de Guaviare.

Según reportes preliminares de fuentes militares, la operación habría dejado, hasta el momento, un saldo de 19 personas abatidas.

La ofensiva militar se produjo tras una orden del presidente Gustavo Petro, quien autorizó acciones contundentes contra las disidencias de las Farc que operan en la región.

RELACIONADO Iván Márquez fue revocado como miembro de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia

Gigantesco operativo contra la Segunda Marquetalia de ‘Iván Mordisco’

El objetivo principal de la operación era desarticular las estructuras de mando y control de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc.

Este grupo armado, denominado La Segunda Marquetalia ha mantenido actividades de narcotráfico, extorsión y control territorial en zonas de Guaviare y departamentos aledaños.

Las Fuerzas Militares desplegaron unidades especializadas en la zona para verificar los resultados del bombardeo y continuar con las operaciones de control territorial.

Al menos 19 guerrilleros muertos en operativo del Ejército en Calamar, Guaviare

Calamar, Guaviare es un territorio estratégico para grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica y la dificultad de acceso para las autoridades.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance detallado sobre la identidad de las 19 personas abatidas. Tampoco se ha confirmado si hubo víctimas civiles o daños colaterales en comunidades cercanas.

El Gobierno Nacional habría tomado esta determinación ante el incremento de acciones violentas por parte de las disidencias en diversas regiones del país.