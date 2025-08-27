Continúan los desplazamientos en el Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias y Eln

Al menos 80 personas oriundas de la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, resultaron desplazadas por nuevos enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y ELN.

Actualmente, la comunidad de Tibú es una de las más afectadas desde el recrudecimiento del conflicto armado hace siete meses en la zona norte del departamento. Municipios como Ocaña y Teorama también han resultado perjudicados.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, la comunidad de la vereda Villa del Río, del corregimiento de Bertrania, se desplazó de forma masiva el pasado 24 de agosto sobre las 7:00 de la noche.

"La utilización de drones como medios bélicos en estos combates generó graves afectaciones a la población civil, obligando a cerca de 100 personas a abandonar sus hogares. De ellas, 27 familias conformadas por 80 personas se refugiaron en el seminario del municipio, mientras que las demás buscaron resguardo en casas de familiares", explicó la Defensoría.

En esta zona, cinco miembros de las disidencias habrían muerto, razón por la que las personas que residen allí, quienes a inicios de año también sufrieron el desplazamiento, nuevamente decidieron salir de la zona.

RELACIONADO Secuestro de 33 militares en Guaviare reaviva debate sobre el control territorial del Gobierno

Ejército refuerza presencia en territorios del Catatumbo

Autoridades locales como la secretaría de Posconflicto de Norte de Santander, la Personería de Tibú y la administración municipal se encuentran atendiendo a esta población.

Por su parte, la Segunda División del Ejército Nacional informó este martes 26 de agosto que las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano se encuentran desplegadas en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Tibú.

Comunidad de Tibú alertó la aparición de panfletos

A través de un comunicado, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, aseguró que líderes sociales, comerciantes y representantes de asociaciones locales han recibido amenazas a través de redes sociales como Facebook y X.

RELACIONADO Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

“Solicitamos a los actores armados que excluyan a la comunidad del conflicto bélico. No es justo que vivamos con temor, con la incertidumbre de no poder compartir espacios familiares o sociales por la presencia de hombres armados recorriendo las calles”, expresaron en el comunicado.