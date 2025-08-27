CANAL RCN
Colombia

Continúan los desplazamientos en el Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias y Eln

La comunidad de la vereda Bertrania, en Tibú, nuevamente fue obligada a desplazarse de su territorio.

Desplazados del Catatumbo
FOTO: Alcaldía de Ocaña

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
11:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos 80 personas oriundas de la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, resultaron desplazadas por nuevos enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y ELN.

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle
RELACIONADO

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle

Actualmente, la comunidad de Tibú es una de las más afectadas desde el recrudecimiento del conflicto armado hace siete meses en la zona norte del departamento. Municipios como Ocaña y Teorama también han resultado perjudicados.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, la comunidad de la vereda Villa del Río, del corregimiento de Bertrania, se desplazó de forma masiva el pasado 24 de agosto sobre las 7:00 de la noche.

"La utilización de drones como medios bélicos en estos combates generó graves afectaciones a la población civil, obligando a cerca de 100 personas a abandonar sus hogares. De ellas, 27 familias conformadas por 80 personas se refugiaron en el seminario del municipio, mientras que las demás buscaron resguardo en casas de familiares", explicó la Defensoría.

En esta zona, cinco miembros de las disidencias habrían muerto, razón por la que las personas que residen allí, quienes a inicios de año también sufrieron el desplazamiento, nuevamente decidieron salir de la zona.

 

Secuestro de 33 militares en Guaviare reaviva debate sobre el control territorial del Gobierno
RELACIONADO

Secuestro de 33 militares en Guaviare reaviva debate sobre el control territorial del Gobierno

Ejército refuerza presencia en territorios del Catatumbo

Autoridades locales como la secretaría de Posconflicto de Norte de Santander, la Personería de Tibú y la administración municipal se encuentran atendiendo a esta población.

Por su parte, la Segunda División del Ejército Nacional informó este martes 26 de agosto que las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano se encuentran desplegadas en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Tibú.

¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?
RELACIONADO

¿Se pudo prevenir la crisis humanitaria generada por el ELN en el sur de Bolívar?

 

Comunidad de Tibú alertó la aparición de panfletos

A través de un comunicado, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Campo Dos, en Tibú, aseguró que líderes sociales, comerciantes y representantes de asociaciones locales han recibido amenazas a través de redes sociales como Facebook y X.

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína
RELACIONADO

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

“Solicitamos a los actores armados que excluyan a la comunidad del conflicto bélico. No es justo que vivamos con temor, con la incertidumbre de no poder compartir espacios familiares o sociales por la presencia de hombres armados recorriendo las calles”, expresaron en el comunicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aeropuerto El Dorado

Letrero original del aeropuerto El Dorado regresa a la terminal aérea tras varios años de ausencia

Ejército Nacional

“Hay menores involucrados” en la instrumentalización de grupos armados contra la fuerza pública: Néstor Osuna

Redes sociales

“Les pido oración”: Adriana Lucía denunció amenazas en contra de sus pequeñas hijas

Otras Noticias

Ciclismo RCN

Egan Bernal perdió puestos en la general tras flojo desempeño del INEOS en la etapa 5 de la Vuelta a España

Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras el flojo desempeño del INEOS en la etapa 5, una contrarreloj por equipos en Figueras.

Shakira

Imparable: Shakira vuelve a sus presentaciones en México junto a Danna Paola

La cantante barranquillera sorprendió a sus más fieles fanáticos al volver a dar sus presentaciones en el país mexicano.

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó máximo reciente este 27 de agosto

Nueva York

Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana