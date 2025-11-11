Presidente Petro suspendió envío de comunicaciones de inteligencia a Estados Unidos

Cuando parecían haberse minimizado las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro anunció la suspendió de envío de comunicaciones a agencias de seguridad de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo el jefe de Estado a través de su cuenta de X, donde ordenó a todos los organismos de inteligencia del país suspender las comunicaciones de carácter interno con Estados Unidos.

Colombia suspendió envió de información de inteligencia a Estados Unidos

En medio de los operativos contra el narcotráfico que se adelantan en el Caribe y el Pacífico por parte de tropas estadounidenses y que han sido ampliamente cuestionados por el Gobierno Nacional, se ordenó la suspensión de comunicaciones de “todos los niveles” entre las agencias de seguridad con EE. UU.

El anuncio lo hizo el mandatario colombiano en respuesta a una publicación de una corresponsal de la cadena de noticias CNN quien informó esta misma acción por parte del Reino Unido:

“Exclusiva: El Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntos buques de narcotráfico en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales”.

Colombia suspende informes de inteligencia con EE. UU. por operaciones en el Caribe

De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, la fuerza pública se mantendrá al margen con esta orden durante el desarrollo de estas operaciones, que considera ilegítimas, en el Caribe.

Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.

Al mismo tiempo escribió: “La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.