“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe

Fuentes militares habrían confirmado a la agencia Reuters que en medio de la operación que adelanta Estados Unidos contra el narcotráfico, donde participan al menos 4.000 marines, se conoció que tres buques de guerras estarían rodeando las costas venezolanas.

De acuerdo con Estados Unidos, se trataría de una operación marítima que busca desmantelar al Cartel de los Soles que sería liderado por Nicolás Maduro y otras organizaciones narcoterroristas.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe también podría incluir a Colombia, a lo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió:

La posición de Colombia es clara, lo que dice la Constitución y la ley, proteger la soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial.

Colombia ante el acercamiento de operación marítima de EE. UU. a Venezuela

El ministro Sánchez indicó que cualquier decisión por parte de Colombia estará apegada a la Constitución:

Hay programas de cooperación entre las naciones para combatir algo que amenaza a todas las naciones que es el crimen organizado trasnacional, respetando siempre la soberanía.

Fue enfático en el respeto a la soberanía. Sin embargo, tras conocerse que los buques Gravely, Jason Dunham y Sampson van rumbo a las costas cercanas a Venezuela, al parecer, no violaría la soberanía los países objetivo.

Mindefensa habló de la propuesta de Maduro de fusionar las FF.MM.

Respecto a la propuesta de Venezuela de fusionar los organismos de seguridad con Colombia, el ministro de Defensa indicó:

“Posiciones geopolíticas como en Colombia ya las hablará el señor presidente de la República o la Cancillería (…) La instrucción del presidente ha sido clara: que las instituciones policiales y militares se mantengan apegadas a la Constitución y la ley.