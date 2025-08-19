CANAL RCN
Colombia Video

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe

Tres buques de guerra en las últimas horas se han acercado a las costas de Venezuela. El objetivo sería el Cartel de los Soles, que sería liderado por Nicolás Maduro.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
04:03 p. m.
Fuentes militares habrían confirmado a la agencia Reuters que en medio de la operación que adelanta Estados Unidos contra el narcotráfico, donde participan al menos 4.000 marines, se conoció que tres buques de guerras estarían rodeando las costas venezolanas.

De acuerdo con Estados Unidos, se trataría de una operación marítima que busca desmantelar al Cartel de los Soles que sería liderado por Nicolás Maduro y otras organizaciones narcoterroristas.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe también podría incluir a Colombia, a lo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió:

La posición de Colombia es clara, lo que dice la Constitución y la ley, proteger la soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial.

¿Qué tan poderosos son los buques desplegados por Estados Unidos cerca a Venezuela?
Colombia ante el acercamiento de operación marítima de EE. UU. a Venezuela

El ministro Sánchez indicó que cualquier decisión por parte de Colombia estará apegada a la Constitución:

Hay programas de cooperación entre las naciones para combatir algo que amenaza a todas las naciones que es el crimen organizado trasnacional, respetando siempre la soberanía.

Fue enfático en el respeto a la soberanía. Sin embargo, tras conocerse que los buques Gravely, Jason Dunham y Sampson van rumbo a las costas cercanas a Venezuela, al parecer, no violaría la soberanía los países objetivo.

Mindefensa habló de la propuesta de Maduro de fusionar las FF.MM.

Respecto a la propuesta de Venezuela de fusionar los organismos de seguridad con Colombia, el ministro de Defensa indicó:

“Posiciones geopolíticas como en Colombia ya las hablará el señor presidente de la República o la Cancillería (…) La instrucción del presidente ha sido clara: que las instituciones policiales y militares se mantengan apegadas a la Constitución y la ley.

Mencionó (el presidente Petro) que se requerirá colaboración para combatir el mismo cáncer. Por ello es clave intercambiar la información policial y de inteligencia que se hace a través de la Interpol para poder controlar la amenaza.

