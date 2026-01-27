CANAL RCN
Presidente Petro y alcalde Galán firman convenio para recuperar el Hospital San Juan de Dios

Con este convenio, la administración distrital y el Gobierno Nacional buscan avanzar en la recuperación integral del histórico complejo hospitalario.

enero 27 de 2026
03:33 p. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con el presidente Gustavo Petro para discutir varios temas de interés, entre ellos el Hospital San Juan de Dios y los multicampus universitarios.

Convenio para la recuperación del complejo hospitalario

Tras el encuentro, el alcalde Galán y el presidente Petro anunciaron la firma de un convenio para recuperar la infraestructura del Hospital San Juan de Dios.

Según explicó el mandatario distrital: "Este acuerdo habilita la inversión del Gobierno Nacional por 1.6 millones de pesos en el complejo hospitalario San Juan de Dios, que seguirá siendo propiedad de la Ciudad de Bogotá. Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad, intervenir y recuperar varias edificaciones, así como obras de urbanismo y de espacio público en este complejo."

Estudio sobre la Torre Central

El acuerdo también contempla la realización de un estudio técnico que definirá qué espacios de la Torre Central pueden ser habilitados.

Al respecto, Galán señaló: "Llegamos además a un acuerdo para que se adelante un estudio que determine qué se puede habilitar en la Torre Central y hacerlo y habilitarlo, y tanto la Nación como el Distrito nos acogeremos a lo que diga ese estudio, y lo que no se puede habilitar allí lo habilitaremos."

Con este convenio, la administración distrital y el Gobierno Nacional buscan avanzar en la recuperación integral del histórico complejo hospitalario, considerado un referente de la salud pública en Bogotá.

