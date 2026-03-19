CANAL RCN
Colombia Video

Controversia por reuniones de Petro con candidatos y uso de recursos públicos durante elecciones

La senadora Angélica Lozano defendió la independencia de la Registraduría y respaldó el informe de la MOE.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
08:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, analizó el panorama político marcado por la definición de fórmulas vicepresidenciales y las controversias sobre la participación del Ejecutivo en la campaña.

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial
RELACIONADO

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial

Lozano señaló que el presidente y sus ministros “llevan meses en campaña”, utilizando recursos públicos y entidades estatales para favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Según la senadora, esta intervención es inédita y plantea serias dudas sobre la transparencia institucional.

El debate también giró en torno a la reciente designación de Pedro Luis de la Torre como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano, decisión que Lozano calificó como “elegida por descarte”, reflejando la improvisación en algunas campañas.

Alerta por riesgo de racionamiento llega a los candidatos a la presidencia ¿Se acaba el gas y la energía?
RELACIONADO

Alerta por riesgo de racionamiento llega a los candidatos a la presidencia ¿Se acaba el gas y la energía?

Desconfianza en el sistema electoral y denuncias de clientelismo

La discusión abordó las críticas al sistema electoral y los señalamientos de clientelismo. Lozano defendió la independencia de la Registraduría y respaldó el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que descartó riesgos de fraude y señaló una variación mínima entre preconteo y escrutinio.

Sin embargo, advirtió sobre intentos de desacreditar la organización electoral y de cooptar instituciones para fines políticos.

Iván Cepeda se reunió con Petro en la Casa de Nariño: el encuentro se dio horas antes de debate sobre uso político del poder
RELACIONADO

Iván Cepeda se reunió con Petro en la Casa de Nariño: el encuentro se dio horas antes de debate sobre uso político del poder

Julio César Iglesias, otro de los panelistas, denunció que medios estatales como RTVC funcionan como “propaganda oficial” y que el Ejecutivo actúa como “jefe de debate” de Cepeda. Lozano agregó que entidades como la Unidad de Víctimas han sido utilizadas para fines politiqueros, lo que constituye un uso indebido de recursos públicos.

Venezuela y el panorama de segunda vuelta

El programa cerró con un análisis sobre la crisis en Venezuela tras la destitución de Padrino López, interpretada como un ajuste de cúpulas sin impacto en la democracia.

Tras un análisis a sus publicaciones, la MOE llama al presidente a evitar el proselitismo y las acusaciones infundadas de fraude en elecciones
RELACIONADO

Tras un análisis a sus publicaciones, la MOE llama al presidente a evitar el proselitismo y las acusaciones infundadas de fraude en elecciones

Lozano reafirmó su respaldo a su esposa Claudia López como candidata presidencial, destacando su experiencia e independencia frente a otros aspirantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial

Animales

Inaceptable: hombre lanzó a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

Disidencias de las Farc

“Nos quieren silenciar”: Red ADN denuncia amenazas de muerte de disidencias de las Farc

Otras Noticias

Karol G

“Baby pelón”, la apuesta de la fundación de Karol G para apoyar a niños con cáncer

El juguete busca brindar apoyo emocional a los pequeños que tienen la enfermedad por medio del juego.

Medio oriente

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

De registrar el paso de 120 embarcaciones por día, en las últimas dos semanas, solo 77 buques han cruzado este paso estratégico, que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán.

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

Luis Díaz

Fintas, velocidad, 'picardía', asistencia y gol: así fue EN VIDEO el partidazo de Luis Díaz vs. Atalanta, en Champions League

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?