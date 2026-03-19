Controversia por reuniones de Petro con candidatos y uso de recursos públicos durante elecciones

En el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, analizó el panorama político marcado por la definición de fórmulas vicepresidenciales y las controversias sobre la participación del Ejecutivo en la campaña.

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Lozano señaló que el presidente y sus ministros “llevan meses en campaña”, utilizando recursos públicos y entidades estatales para favorecer al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Según la senadora, esta intervención es inédita y plantea serias dudas sobre la transparencia institucional.

El debate también giró en torno a la reciente designación de Pedro Luis de la Torre como fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano, decisión que Lozano calificó como “elegida por descarte”, reflejando la improvisación en algunas campañas.

Desconfianza en el sistema electoral y denuncias de clientelismo

La discusión abordó las críticas al sistema electoral y los señalamientos de clientelismo. Lozano defendió la independencia de la Registraduría y respaldó el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que descartó riesgos de fraude y señaló una variación mínima entre preconteo y escrutinio.

Sin embargo, advirtió sobre intentos de desacreditar la organización electoral y de cooptar instituciones para fines políticos.

Julio César Iglesias, otro de los panelistas, denunció que medios estatales como RTVC funcionan como “propaganda oficial” y que el Ejecutivo actúa como “jefe de debate” de Cepeda. Lozano agregó que entidades como la Unidad de Víctimas han sido utilizadas para fines politiqueros, lo que constituye un uso indebido de recursos públicos.

Venezuela y el panorama de segunda vuelta

El programa cerró con un análisis sobre la crisis en Venezuela tras la destitución de Padrino López, interpretada como un ajuste de cúpulas sin impacto en la democracia.

Lozano reafirmó su respaldo a su esposa Claudia López como candidata presidencial, destacando su experiencia e independencia frente a otros aspirantes.