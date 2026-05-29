¿Por qué la Ley Seca en Bogotá comenzó este viernes 29 de mayo? Distrito explicó la razón

Faltan menos de 48 horas para que se abran las urnas y millones de colombianos ejerzan su derecho al voto para la primera vuelta presidencial.

Son más de 41 millones las personas que acudirán a las urnas para depositar su voto, aunque poco más de un millón ya lo ha hecho, debido a que el 25 de mayo comenzó el proceso en el exterior.

¿Hasta cuándo rige la ley seca en Bogotá?

Las autoridades han dado a conocer las medidas de cara a la importante fecha. Sin duda, una de las más sonadas es la Ley Seca. El Gobierno ordenó que comenzara el sábado 30 de mayo a las 6:00 p.m. y culminara a las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio.

Sin embargo, permitió que las alcaldías y gobernaciones extendieran el periodo si así lo consideraban. Pues bien, esto fue lo que ocurrió en Bogotá, dado que el Distrito anunció que desde las 6:00 p.m. de este viernes 29 de mayo iba a comenzar la medida en la ciudad.

La decisión causó desacuerdo en varios sectores. Muestra de ello es que Asobares, el gremio de los bares, rechazó que la medida iniciara el viernes y no el sábado. Le hicieron un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para evitar que hubiese afectaciones en la economía nocturna.

¿Por qué comenzó antes en Bogotá?

Para aclarar los motivos de la decisión, se refirió el secretario de Seguridad, César Restrepo: “Las elecciones no son solo abrir y cerrar las mesas de votación. Es un proceso logístico que empezó el día de ayer y termina en su primera etapa el lunes. Tenemos que garantizar los espacios para votar”.

Sumado a ello, recordó que, en un fin de semana, la Policía atiende 22 mil hechos en promedio. Entonces, agregándole el tema electoral, implica que debe haber mayor seguridad.