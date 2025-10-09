Se conocen las primeras hipótesis en el crimen del secretario de Gobierno de Pradera

El municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, se encuentra conmocionado tras el asesinato del secretario de Gobierno, José Dorién Jiménez.

El funcionario fue atacado por sicarios en pleno centro de la localidad, mientras veía un partido de fútbol en un establecimiento comercial.

Según testigos, dos individuos en motocicleta llegaron al lugar donde Jiménez se encontraba. Uno de ellos, vestido con saco y gorra roja, desenfundó un arma de fuego y disparó contra el secretario.

"Se sienta ahí a ver el partido. En un momento, el partido iba en el minuto 41, cuando llegaron los sicarios y fueron contra la humanidad", aseguró Alexander Jiménez, tío de la víctima.

En el ataque también resultaron heridas la secretaria privada del funcionario, Lucy Arrechea Hurtado, y otra persona de la comunidad.

“Existe la hipótesis de que debido a los allanamientos que se han presentado en las últimas semanas, en los cuales se han capturado a varios de los cabecillas de esos carteles, pues se haya podido generar esta retaliación”, explicó Francisco Guzmán, alcalde de Pradera.

Tras los hechos, las autoridades convocaron un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar la situación y tomar medidas.

La gobernadora del Valle del Cauca ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.

Por su parte, la comandante de la Policía del Valle del Cauca, Sandra Rodríguez, aseguró que en las próximas horas se compartirá una imagen de uno de los presuntos implicados para intentar dar con su identidad.

¿Qué se sabe del asesinato de José Dorién Jiménez?

Entre las medidas de seguridad implementadas se encuentran el aumento del pie de fuerza policial, puestos de control en entradas y salidas del municipio, operativos mixtos de Ejército y Policía.

El caso ha generado preocupación más allá de Pradera, ya que en otros municipios del departamento también se han registrado ataques contra funcionarios públicos.

Las autoridades han anunciado que darán seguimiento a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en febrero de este año.