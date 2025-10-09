CANAL RCN
Colombia

Mayor del Ejército, exedecán de la Presidencia, será investigado por presunto acto sexual

De acuerdo con la denuncia presentada por una oficial del Ejército, los hechos habrían ocurrido el pasado 13 de mayo, durante un evento de conmemoración militar.

Presidencia
Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
12:37 p. m.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una investigación disciplinaria contra un mayor del Ejército identificado como Sammy Ernesto Rodríguez Lemus.

Investigan a mayor del Ejército por violencia sexual

El uniformado se desempeñaba como edecán de la Presidencia de la República y ahora será indagado por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual y de género.

De acuerdo con la denuncia presentada por una oficial del Ejército ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga, los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025, durante un evento de conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército.

“Por presunto acto sexual y violencia de género, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien fungía como edecán de la Presidencia de la República”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública asumió el caso y, tras una primera evaluación, consideró que existen elementos suficientes que comprometerían la conducta del oficial.

Por ello, decidió abrir una investigación disciplinaria y solicitar la práctica de pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y definir si hay lugar a sanciones.

Procuraduría anunció investigación a exedecán de la Presidencia

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y enfatizó en su rechazo a cualquier manifestación de violencia de género dentro y fuera de las instituciones del Estado.

“La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército”, añadieron.

