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“Aún no han dicho cuándo ni dónde”: persiste la incertidumbre por entrega de hermanas secuestradas en Antioquia

El secretario de Seguridad subrayó que la situación debe ser denunciada ante organismos internacionales de derechos humanos.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
11:08 a. m.
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El secuestro de dos hermanas de 14 y 15 años en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, ha desatado una ola de indignación en Antioquia.

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El gobernador Andrés Julián Rendón exigió la liberación inmediata de las niñas y cuestionó el silencio del gobierno nacional frente a lo que calificó como un crimen de guerra. “¿Por qué no exige que las liberen ya?”, se preguntó públicamente.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que la incursión armada fue perpetrada por el frente cuarto de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

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“Ya lo podemos decir tajantemente, sin titubeos y sin dudas”, señaló. Según Martínez, los atacantes asesinaron a dos personas y se llevaron a las menores, quienes fueron posteriormente presentadas en un video como supuestas “inmiscuidas en el conflicto”, argumento que el funcionario rechazó de manera categórica.

Incursión armada en El Bagre

El ataque ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando hombres armados ingresaron al casco urbano de Puerto López.

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“Inicialmente los hechos fueron muy confusos”, explicó Martínez, al recordar que la Policía recibió reportes de un cadáver cerca del cementerio y, al verificar, fue hostigada por los atacantes. Con el paso de las horas se confirmó que la incursión dejó dos muertos y el secuestro de las hermanas.

El secretario subrayó que la situación debe ser denunciada ante organismos internacionales de derechos humanos: “Eso hay que rechazarlo desde todo punto de vista”.

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Sin embargo, precisó que aún no hay información clara sobre el paradero de las menores ni sobre la fecha de su posible liberación. “Los bandidos han dicho que las entregarán el día que ellos determinen, pero no han dicho cuándo ni dónde”, afirmó.

Movilización indígena en Medellín

En paralelo, Martínez se refirió a la llegada de una minga indígena desde Urabá hacia Medellín, con el propósito de manifestarse en la Alpujarra.

“Ellos siempre tratan de utilizar vías de hecho para hacerse escuchar”, indicó. Ante esta situación, la Gobernación activó un Puesto de Mando Unificado y dispuso un bloqueo preventivo en los accesos a la sede administrativa.

Los líderes indígenas fueron recibidos por funcionarios departamentales y trasladados a un coliseo para su atención humanitaria, mientras una comisión participa en una mesa de diálogo con la Gobernación. “Lo que hicimos fue blindar y proteger la Alpujarra para evitar situaciones que después tuviésemos que lamentar”, concluyó el secretario.

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