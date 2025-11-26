CANAL RCN
Colombia Video

Grave advertencia: 40 megaproyectos de movilidad en Bogotá estarían en riesgo ¿Por qué?

El Metro, RegioTram y la ampliación de vías principales podrían verse afectados por nuevos lineamientos ambientales que regirán sobre 420.000 hectáreas.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció que, en las recientes horas, ProBogotá lanzó una advertencia sobre una situación crítica para el desarrollo de la capital colombiana.

Estas son las recomendaciones para tener en cuenta si deja su apartamento solo en diciembre
RELACIONADO

Estas son las recomendaciones para tener en cuenta si deja su apartamento solo en diciembre

Lanzan advertencia por proyectos en Bogotá que estarían en riesgo

Al parecer, 40 megaproyectos de infraestructura y movilidad podrían enfrentar serias afectaciones tras las decisiones que adoptará el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá.

Entre los proyectos en riesgo se encuentran obras fundamentales como el Metro de Bogotá, los RegioTram y la ampliación de importantes corredores viales.

El Centro de Pensamiento ProBogotá emitió esta alerta ante la inminente expedición de un acta por parte del Consejo Estratégico que establecerá lineamientos sobre más de 420.000 hectáreas en la capital de Colombia y la región de la Sabana.

Estos lineamientos, que se han debatido desde el 4 de noviembre por orden del Tribunal de Cundinamarca, definirán tanto los pasos para la descontaminación del río como las restricciones y permisos para proyectos en su zona de influencia.

Además del Metro y los RegioTram, otros proyectos comprometidos incluyen la Troncal de la 13, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y 22 corredores regionales que conectan a Bogotá con el resto del país.

La magnitud de la afectación es considerable, dado que estos proyectos son fundamentales para mejorar la movilidad en una de las ciudades con mayores problemas de tráfico en América Latina.

Durante la sesión del Consejo, los consejeros definirán los puntos clave del acta que ha estado en discusión. Según declaraciones recogidas en la reunión. “Yo sí, espero que a esta discusión viniéramos con cuáles son las conclusiones, porque la metodología está hasta la matriz y ahí podemos llegar a unas conclusiones, claro”.

ProBogotá advierte que proyectos para la ciudad están en riesgo

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios
RELACIONADO

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios

“Esas restricciones profundizarían esa desigualdad. Proteger el ambiente es una prioridad, pero debe hacerse con responsabilidad técnica, análisis riguroso y que estas decisiones armonicen sostenibilidad, desarrollo y bienestar para los ciudadanos”, aseguró María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá.

La entidad enfatiza que, si bien la protección ambiental es fundamental, las decisiones deben tomarse con criterios técnicos que permitan equilibrar la conservación del río Bogotá con el desarrollo urbano necesario para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Golpe al Clan del Golfo: cayó alias Dago, coordinador del reclutamiento de jóvenes en Bolívar

Extradición

Colombiano que habría intercambiado drogas por armas con gobierno del Medio Oriente será extraditado

Transmilenio

TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón dedicó sentidas palabras tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón celebró el triunfo de Violeta Bergonzi y destacó lo especial que es el programa para ella.

Estados Unidos

Ataque armado contra soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Al menos dos uniformados resultaron heridos tras el ataque en Washington D.C.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad