Grave advertencia: 40 megaproyectos de movilidad en Bogotá estarían en riesgo ¿Por qué?

Noticias RCN conoció que, en las recientes horas, ProBogotá lanzó una advertencia sobre una situación crítica para el desarrollo de la capital colombiana.

Lanzan advertencia por proyectos en Bogotá que estarían en riesgo

Al parecer, 40 megaproyectos de infraestructura y movilidad podrían enfrentar serias afectaciones tras las decisiones que adoptará el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá.

Entre los proyectos en riesgo se encuentran obras fundamentales como el Metro de Bogotá, los RegioTram y la ampliación de importantes corredores viales.

El Centro de Pensamiento ProBogotá emitió esta alerta ante la inminente expedición de un acta por parte del Consejo Estratégico que establecerá lineamientos sobre más de 420.000 hectáreas en la capital de Colombia y la región de la Sabana.

Estos lineamientos, que se han debatido desde el 4 de noviembre por orden del Tribunal de Cundinamarca, definirán tanto los pasos para la descontaminación del río como las restricciones y permisos para proyectos en su zona de influencia.

Además del Metro y los RegioTram, otros proyectos comprometidos incluyen la Troncal de la 13, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y 22 corredores regionales que conectan a Bogotá con el resto del país.

La magnitud de la afectación es considerable, dado que estos proyectos son fundamentales para mejorar la movilidad en una de las ciudades con mayores problemas de tráfico en América Latina.

Durante la sesión del Consejo, los consejeros definirán los puntos clave del acta que ha estado en discusión. Según declaraciones recogidas en la reunión. “Yo sí, espero que a esta discusión viniéramos con cuáles son las conclusiones, porque la metodología está hasta la matriz y ahí podemos llegar a unas conclusiones, claro”.

ProBogotá advierte que proyectos para la ciudad están en riesgo

“Esas restricciones profundizarían esa desigualdad. Proteger el ambiente es una prioridad, pero debe hacerse con responsabilidad técnica, análisis riguroso y que estas decisiones armonicen sostenibilidad, desarrollo y bienestar para los ciudadanos”, aseguró María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá.

La entidad enfatiza que, si bien la protección ambiental es fundamental, las decisiones deben tomarse con criterios técnicos que permitan equilibrar la conservación del río Bogotá con el desarrollo urbano necesario para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región.