Estas son las recomendaciones para tener en cuenta si deja su apartamento solo en diciembre

Faltan pocos días para que comience diciembre, la que para muchos es la mejor época del año por la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En 2024, el Distrito proyectó que alrededor de 87 mil personas iban a salir de la ciudad desde la Terminal de Transporte. Algunos de los lugares con afluencia de turistas son Sogamoso, Cali, Girardot, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Neiva y Fusagasugá.

¿Por qué ocurren los robos de apartamentos?

Sin embargo, también es un mes en el que los ladrones aprovechan. Por eso, la Secretaría de Seguridad dio una serie de recomendaciones para evitar que, por ejemplo, roben en las casas.

Durante este 2025, las autoridades han identificado patrones que aumentan las probabilidades de estos hurtos, tales como fallas operativas, falencias en las empresas de vigilancia y protocolos de seguridad en los conjuntos.

Hay visitantes, domiciliarios y personal de servicio que entra a las propiedades horizontales sin verificación. La consecuencia entonces radica en los criminales que se hacen pasar como ellos.

Si va a salir de Bogotá, siga estas recomendaciones

Las cámaras son otro punto negativo. Cuando no se les hace mantenimiento ni se reportan las fallas, la vigilancia en las zonas más críticas termina perdiéndose. Además, se deja de tener una prueba clave a la hora de investigar los robos.

No solo para diciembre, sino para el año; se les recomienda a las administraciones contratar empresas habilitadas en la superintendencia, implementar protocolos de ingreso, rotar el personal de vigilancia y mantener las cámaras al día.

Ahora bien, para aquellas personas que desean salir de la capital y celebrar las fiestas, se les sugiere tener en cuenta: cumplir con los protocolos del conjunto, no compartir llaves, tarjetas u otro método de ingreso, comunicarse con las autoridades competentes ante irregularidades, estar al tanto de los comités de seguridad, no divulgar en redes su ausencia e informarle a un familiar para que cuide el sitio.