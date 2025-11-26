CANAL RCN
Colombia

Estas son las recomendaciones para tener en cuenta si deja su apartamento solo en diciembre

Con la llegada de final de año, miles dejan sus casas solas, un escenario ideal para los ladrones.

Robo de apartamentos en Bogotá.
Robo de apartamentos en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Faltan pocos días para que comience diciembre, la que para muchos es la mejor época del año por la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Gobierno pone freno a empresas que contratan de manera temporal para Navidad: alistan drástico decreto
RELACIONADO

Gobierno pone freno a empresas que contratan de manera temporal para Navidad: alistan drástico decreto

En 2024, el Distrito proyectó que alrededor de 87 mil personas iban a salir de la ciudad desde la Terminal de Transporte. Algunos de los lugares con afluencia de turistas son Sogamoso, Cali, Girardot, Ibagué, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio, Neiva y Fusagasugá.

¿Por qué ocurren los robos de apartamentos?

Sin embargo, también es un mes en el que los ladrones aprovechan. Por eso, la Secretaría de Seguridad dio una serie de recomendaciones para evitar que, por ejemplo, roben en las casas.

Durante este 2025, las autoridades han identificado patrones que aumentan las probabilidades de estos hurtos, tales como fallas operativas, falencias en las empresas de vigilancia y protocolos de seguridad en los conjuntos.

Hay visitantes, domiciliarios y personal de servicio que entra a las propiedades horizontales sin verificación. La consecuencia entonces radica en los criminales que se hacen pasar como ellos.

Si va a salir de Bogotá, siga estas recomendaciones

Las cámaras son otro punto negativo. Cuando no se les hace mantenimiento ni se reportan las fallas, la vigilancia en las zonas más críticas termina perdiéndose. Además, se deja de tener una prueba clave a la hora de investigar los robos.

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios
RELACIONADO

Bogotá tiene un nuevo punto de atención para mujeres víctimas de violencia: este es su catálogo de servicios

No solo para diciembre, sino para el año; se les recomienda a las administraciones contratar empresas habilitadas en la superintendencia, implementar protocolos de ingreso, rotar el personal de vigilancia y mantener las cámaras al día.

Ahora bien, para aquellas personas que desean salir de la capital y celebrar las fiestas, se les sugiere tener en cuenta: cumplir con los protocolos del conjunto, no compartir llaves, tarjetas u otro método de ingreso, comunicarse con las autoridades competentes ante irregularidades, estar al tanto de los comités de seguridad, no divulgar en redes su ausencia e informarle a un familiar para que cuide el sitio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Catatumbo

Secuestros de jóvenes en el Catatumbo no cesan: estarían siendo llevados a Venezuela

Asesinatos en Colombia

Profesora fue asesinada por su expareja en Cartagena: el hombre se quitó la vida metros más adelante

Inseguridad en Bogotá

Reconocida periodista denunció robo a su hijo menor de edad: centro comercial aclaró lo sucedido

Otras Noticias

Millonarios

Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte: sus primeras palabras tras salir de Millonarios

Neyser Villarreal arribó este miércoles a Belo Horizonte para sellar su traspaso a Cruzeiro. Estas fueron sus palabras.

Comercio

Reconocida marca en Colombia lanza ofertas en más de 600 productos para Black Friday

Son miles de marcas las que harán parte de la jornada de descuentos en el país.

Europa

Parlamento Europeo dio el primer paso para regular el uso de redes sociales en los menores

Artistas

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad