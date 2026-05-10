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Procurador Gregorio Eljach solicitó la renuncia de todos sus procuradores delegados

En total, serían 54 procuradores delegados los que están incluidos en esta revisión.

Gregorio Eljach procurador
FOTO: Procuraduría

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
05:34 p. m.
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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó la renuncia protocolaria de todos los procuradores delegados, como parte de un proceso de revisión de los perfiles profesionales, las funciones y los resultados de los funcionarios que actualmente están al frente de las diferentes delegadas de la entidad.

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Durante aproximadamente un mes se adelantará la verificación y el estudio de las hojas de vida, los resultados de gestión y los perfiles de los funcionarios. Con base en este análisis, se determinará quiénes continuarán en sus cargos y en qué despachos podrían realizarse nuevos nombramientos o ajustes.

La solicitud fue comunicada formalmente a los procuradores delegados desde el pasado miércoles. Sin embargo, esta decisión no implica que los funcionarios deban abandonar de manera inmediata sus cargos, pues la renuncia protocolaria hace parte del proceso de evaluación que adelanta la actual administración de la Procuraduría.

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Revisión busca definir continuidad y posibles cambios

En total, serían 54 procuradores delegados los que están incluidos en esta revisión. Estos funcionarios tienen bajo su responsabilidad competencias de especial relevancia dentro del Ministerio Público, entre ellas funciones disciplinarias, preventivas, mixtas y de intervención ante distintas autoridades, organismos y jurisdicciones.

El análisis también permitirá establecer en cuáles de las procuradurías delegadas se requieren cambios en los equipos de trabajo o nuevos nombramientos, de acuerdo con los criterios de gestión que defina el procurador general.

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Los despachos de los procuradores delegados tienen a su cargo asuntos relacionados con áreas como medio ambiente, contratación estatal, asuntos penales, salud y entidades territoriales, además de la intervención en procesos ante las altas cortes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias judiciales y administrativas.

Una herramienta para reorganizar la entidad

De acuerdo con las normas que regulan estos cargos, los procuradores delegados son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Por esta razón, la solicitud de renuncia protocolaria constituye un mecanismo que permite al jefe del organismo evaluar y, de ser necesario, reorganizar su equipo de trabajo y las diferentes dependencias bajo su responsabilidad.

La revisión de las hojas de vida se produce en medio de los procesos de reorganización y ajuste institucional que adelanta la administración de Gregorio Eljach desde su llegada a la Procuraduría General de la Nación.

Una vez concluya el periodo de evaluación, la Procuraduría definirá cuáles funcionarios continuarán al frente de las delegadas y en qué dependencias se realizarán eventuales cambios o nuevos nombramientos.

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