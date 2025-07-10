CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre investigación contra ministro Montealegre por presunta participación en política

El ministro Montealegre será investigado por la Procuraduría luego de sus declaraciones en una reciente entrevista.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:47 a. m.
La Procuraduría General de la Nación abrió este martes una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, por su presunta participación en política.

Noticias RCN conoció la solicitud que el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, a través de su movimiento Defensores de la Patria, radicó ante la Procuraduría, en la que solicita investigar al actual ministro.

La entrevista de Eduardo Montealegre por la que será investigado

El documento expone la entrevista del ministro Montealegre en Revista Semana del pasado 4 de octubre en la que calificó la campaña de De La Espriella como "caricaturesca" y se refirió a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado.

En la solicitud, el equipo de De La Espriella expone la directiva 013 del 28 de agosto de 2025 que emitió el procurador general, Gregorio Eljach, “recordándole a los funcionarios públicos y a los particulares que desempeñan funciones públicas su deber de observar y acatar las prohibiciones relativas a la indebida participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en controversias políticas”.

Según el equipo de De La Espriella, la entrevista del ministro Montealegre advierte una presunta intervención en controversias de tipo político en un medio de comunicación que cuenta con “amplia circulación nacional e internacional”.

Por su parte, la Procuraduría estimó que podría haberse infringido la directiva que restringe la intervención de servidores públicos en asuntos políticos.

