Procuraduría alerta sobre suplantación del procurador Gregorio Eljach en redes sociales

La Procuraduría General de la Nación denunció que personas inescrupulosas están utilizando de manera ilegal el nombre del procurador Gregorio Eljach en redes sociales.

La entidad aclaró que el jefe del Ministerio Público “no tiene cuentas personales en ninguna red social” y que toda la información oficial sobre sus actividades se difunde exclusivamente a través de los canales institucionales, administrados por la oficina de comunicaciones y certificados por las plataformas digitales.

Casos similares con otros funcionarios

El organismo señaló que, además de la suplantación del procurador, se han conocido hechos similares contra otros funcionarios de la institución.

RELACIONADO Procuraduría pide a la Alcaldía de Bogotá plan para aplicar decreto del reciclaje tras protestas

Estas situaciones ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Llamado a sanciones ejemplares

La Procuraduría advirtió que acciones fraudulentas como estas constituyen “violaciones flagrantes de la ley” y deben ser investigadas y sancionadas de manera ejemplar.