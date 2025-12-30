CANAL RCN
Colombia

Procuraduría alerta sobre suplantación del procurador Gregorio Eljach en redes sociales

El organismo señaló que, además de la suplantación del procurador, se han conocido hechos similares contra otros funcionarios.

Gregorio Eljach procurador
FOTO: Procuraduría

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación denunció que personas inescrupulosas están utilizando de manera ilegal el nombre del procurador Gregorio Eljach en redes sociales.

Gregorio Eljach cumplió 6 meses como procurador general: así ha sido su gestión en cifras
RELACIONADO

Gregorio Eljach cumplió 6 meses como procurador general: así ha sido su gestión en cifras

La entidad aclaró que el jefe del Ministerio Público “no tiene cuentas personales en ninguna red social” y que toda la información oficial sobre sus actividades se difunde exclusivamente a través de los canales institucionales, administrados por la oficina de comunicaciones y certificados por las plataformas digitales.

Casos similares con otros funcionarios

El organismo señaló que, además de la suplantación del procurador, se han conocido hechos similares contra otros funcionarios de la institución.

Procuraduría pide a la Alcaldía de Bogotá plan para aplicar decreto del reciclaje tras protestas
RELACIONADO

Procuraduría pide a la Alcaldía de Bogotá plan para aplicar decreto del reciclaje tras protestas

Estas situaciones ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Llamado a sanciones ejemplares

La Procuraduría advirtió que acciones fraudulentas como estas constituyen “violaciones flagrantes de la ley” y deben ser investigadas y sancionadas de manera ejemplar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno alista decreto para eliminar prima a congresistas: el beneficio supera los $16 millones

Bogotá

Tras un accidente, autoridades incautaron más de media tonelada de marihuana en Kennedy

Antioquia

Ejército investiga accidente con artillería que dejó un soldado muerto en Antioquia

Otras Noticias

Salario mínimo

Este sería el incremento en pasajes de buses intermunicipales por alza en el salario mínimo del 23%

La asociación señaló que esta situación trasladará el impacto al usuario final, encareciendo el servicio y reduciendo su accesibilidad.

Cine

‘Avatar: Fire and Ash’ se convierte en la trilogía más taquillera de la historia: ¿a qué se debe este fenómeno?

La famosa película de ficción cerró el año con un recaudo aproximado a los 700 millones de dólares.

Mercado de Fichajes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay

Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio