Este sería el incremento en pasajes de buses intermunicipales por alza en el salario mínimo del 23%

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) advirtió que el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026 tendrá un impacto directo en las tarifas de transporte intermunicipal de pasajeros por carretera.

Según el gremio, el ajuste salarial, sumado al encarecimiento de los combustibles, “hace inevitable un incremento superior al 25% en las tarifas al usuario”.

Presión de costos en el sector

De acuerdo con el comunicado, los costos fijos representan el 32,99% de la estructura del sector, mientras que la nómina alcanza cerca del 18%. En ese contexto, un aumento salarial del 23% “se traduce directamente en sobrecostos que no pueden ser absorbidos por las empresas, especialmente las pequeñas y medianas”.

La asociación señaló que esta situación trasladará el impacto al usuario final, encareciendo el servicio y reduciendo su accesibilidad en un país donde millones de ciudadanos dependen de este medio para estudiar, trabajar y acceder a servicios básicos.

Riesgos para la sostenibilidad y el empleo

Aditt alertó que el incremento tarifario no responde a mejoras en la calidad del servicio, sino a la necesidad de supervivencia de un sector intensivo en mano de obra.

“Lejos de fortalecer el sistema, estas medidas profundizan la pérdida de demanda, deterioran la sostenibilidad empresarial y ponen en riesgo el empleo formal”, indicó el gremio.

El escenario se agrava por problemas estructurales como el mal estado de las vías, bloqueos permanentes y retrasos en proyectos estratégicos.

Ante ello, la asociación pidió medidas urgentes y diferenciadas para evitar que el alza de más del 25% en los pasajes se convierta en una realidad con efectos negativos sobre los usuarios y la competitividad regional.