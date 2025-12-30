CANAL RCN
Deportes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay

Daniel Cataño alista su regreso al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia por problemas familiares.

Daniel Cataño regresa al FPC
Foto: IG Millonarios

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse con fuerza y uno de los nombres que vuelve a sonar con insistencia es el de Daniel Cataño, mediocampista creativo que estaría muy cerca de regresar al país tras su reciente experiencia en el balompié boliviano.

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano
RELACIONADO

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano

El volante antioqueño, de amplio recorrido en la Liga BetPlay, aparece nuevamente en el radar de varios clubes, luego de confirmarse que su etapa en Bolivia llegó a su fin tras problemas familiares.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del jugador, la decisión de terminar su vínculo con Bolívar no estaría relacionada con temas deportivos, sino con situaciones personales que lo llevarían a priorizar su regreso a Colombia. Esta circunstancia aceleró los movimientos en el mercado local, donde varios equipos ya analizan la posibilidad de incorporarlo para la temporada venidera.

Daniel Cataño está cerca de volver al fútbol colombiano para 2026

El paso de Cataño por Bolívar dejó números importantes que respaldan su vigencia. En el fútbol boliviano, el mediocampista disputó más de 30 partidos oficiales, aportando goles, asistencias y liderazgo en la mitad del campo.

Su rendimiento fue constante y le permitió consolidarse como una de las piezas más influyentes del equipo, tanto en torneos locales como en competencias internacionales.

Sin embargo, la posibilidad de regresar a Colombia toma fuerza por razones familiares, un factor que suele ser determinante en la carrera de muchos futbolistas.

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso
RELACIONADO

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Esta situación habría llevado a ambas partes a evaluar una rescisión anticipada del contrato, dejando al jugador en libertad para negociar con clubes de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali va por Daniel Cataño

Según el periodista Mariano Olsen, el mediocampista colombiano dejará Bolivia por temas familiares y regresará a Colombia. De esta manera, Deportivo Cali es la opción más fuerte para quedarse con los servicios del volante. El conjunto vallecaucano, que busca reforzar su zona creativa, tendría en la mira a Cataño por pedido de Alberto Gamero.

La posible llegada del mediocampista respondería a la necesidad de sumar experiencia, manejo de balón y claridad en el último pase.

La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'
RELACIONADO

La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'

Además, Cataño ya conoce el fútbol colombiano y ha demostrado su capacidad en clubes como Millonarios, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Envigado, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Rionegro Águilas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Atlético Nacional

¡Jugarán sin público! Sanciones para DIM y Nacional tras disturbios en final de Copa BetPlay

Independiente Santa Fe

La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'

Otras Noticias

Quemados con pólvora

Cifras de lesionados por pólvora en Colombia cierran el año con aumento del 18%

Antioquia concentra 139 casos de lesionados por pólvora, de los cuales 41 corresponden a menores de edad.

Salario mínimo

Esto es lo que pagará un jefe por cada trabajador con el aumento del salario mínimo: no son $2.000.000

La presidenta de Acopi explicó cuánto tendrá que pagar el dueño de una panadería por cada empleado tras el aumento del 23% del salario mínimo.

La casa de los famosos

Desde Puerto Rico: este es el nuevo habitante confirmado para La Casa de los Famosos Colombia

Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio