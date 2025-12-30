Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse con fuerza y uno de los nombres que vuelve a sonar con insistencia es el de Daniel Cataño, mediocampista creativo que estaría muy cerca de regresar al país tras su reciente experiencia en el balompié boliviano.

El volante antioqueño, de amplio recorrido en la Liga BetPlay, aparece nuevamente en el radar de varios clubes, luego de confirmarse que su etapa en Bolivia llegó a su fin tras problemas familiares.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del jugador, la decisión de terminar su vínculo con Bolívar no estaría relacionada con temas deportivos, sino con situaciones personales que lo llevarían a priorizar su regreso a Colombia. Esta circunstancia aceleró los movimientos en el mercado local, donde varios equipos ya analizan la posibilidad de incorporarlo para la temporada venidera.

Daniel Cataño está cerca de volver al fútbol colombiano para 2026

El paso de Cataño por Bolívar dejó números importantes que respaldan su vigencia. En el fútbol boliviano, el mediocampista disputó más de 30 partidos oficiales, aportando goles, asistencias y liderazgo en la mitad del campo.

Su rendimiento fue constante y le permitió consolidarse como una de las piezas más influyentes del equipo, tanto en torneos locales como en competencias internacionales.

Sin embargo, la posibilidad de regresar a Colombia toma fuerza por razones familiares, un factor que suele ser determinante en la carrera de muchos futbolistas.

Esta situación habría llevado a ambas partes a evaluar una rescisión anticipada del contrato, dejando al jugador en libertad para negociar con clubes de la Liga BetPlay.

Deportivo Cali va por Daniel Cataño

Según el periodista Mariano Olsen, el mediocampista colombiano dejará Bolivia por temas familiares y regresará a Colombia. De esta manera, Deportivo Cali es la opción más fuerte para quedarse con los servicios del volante. El conjunto vallecaucano, que busca reforzar su zona creativa, tendría en la mira a Cataño por pedido de Alberto Gamero.

La posible llegada del mediocampista respondería a la necesidad de sumar experiencia, manejo de balón y claridad en el último pase.

Además, Cataño ya conoce el fútbol colombiano y ha demostrado su capacidad en clubes como Millonarios, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Envigado, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Rionegro Águilas.