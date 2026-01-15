¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?

La crisis de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional, ha alcanzado niveles críticos con pacientes que no consiguen medicamentos esenciales y hospitales que acumulan meses sin recibir pagos, generando un colapso en la atención médica que afecta especialmente a adultos mayores con enfermedades crónicas.

Carmen Martínez denuncia el funcionamiento del sistema:

¿Para qué le quitan un montón de plata a uno supuestamente para la salud? Déjenos esa plata y nosotros compramos de ahí los medicamentos.

A su madre, de 92 años, hipertensa y con problemas cardíacos, digestivos y glaucoma, le descuentan mensualmente aproximadamente $1.000.000 para su atención médica.

Gerente de hospital rompió en llanto al reconocer la grave crisis de salud

La crisis trasciende a los pacientes y afecta directamente a las instituciones hospitalarias. El gerente de un hospital en Medellín, en llanto, describió la situación con evidente emoción:

Para mí fue muy duro este diciembre ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer y decirles no tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga.

Las cifras son alarmantes: solo Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, todas intervenidas por el gobierno, adeudan al sistema en Antioquia 4,9 billones de pesos. Esta deuda paraliza la operación de hospitales y compromete la atención de miles de usuarios.

¿Ministro de Salud desconoce la crisis de salud?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contactado telefónicamente, evitó una entrevista formal y declaró "que no estaba claramente enterado de la situación, que no podía responder por las personas que no controlaba ni había nombrado".

El funcionario se refirió al superintendente de Salud y al interventor de la Nueva EPS como responsables de la situación.

La crisis evidencia un colapso sistémico donde pacientes vulnerables, especialmente adultos mayores con enfermedades graves que quedan atrapados en un limbo administrativo que pone en riesgo sus vidas mientras las autoridades se deslindan de responsabilidades.