CANAL RCN
Colombia

Procuraduría formuló pliego de cargos contra expresidente de la Nueva EPS: las razones

José Fernando Cardona Uribe es señalado de haber cometido una presunta falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima.

nueva eps drama
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
11:57 a. m.
La Procuraduría General de la Nación emitió un nuevo comunicado en el que anunció la formulación de un pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., Nueva EPS.

Se trata de José Fernando Cardona Uribe, quien es señalado por el Ministerio Público de haber incurrido en presuntas irregularidades al aparentemente haber autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario denominado ‘Plan Semilla’.

Según la Procuraduría el valor de este hecho es superior a los 1.000 millones de pesos, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, más conocida como la UPC.

“La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada “Plan Semilla”, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”, señalaron las autoridades.

Así las cosas, apuntan que Cardona Uribe habría optado por clasificar el gasto en el que se incurrió, con el monto previamente referido “dentro del componente administrativo, con lo que pudo trasgredir varias normas”.

Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública.

Por lo anterior, su supuesta conducta fue calificada como falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima. La investigación avanza.

Petro sobre pliego de cargos a exdirector de la Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro se refirió a este hecho luego de darse a conocer el anuncio de la Procuraduría, señalando que la Nueva EPS fue "saqueada".

"Creo que la Nueva EPS fue saqueada, aprovechando que la mitad de la entidad era de carácter público y era la EPS más grande del país", dijo el mandatario

Además manifestó que dicho "saqueo" es consecuencia de previas decisiones de financiación política, y que se trata de uno de los "más graves casos de corrupción en el sistema de salud".

