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Abren investigación contra el gobernador Carlos Amaya por presunta participación en política

El Ministerio Público lo investiga por presunta participación en política a favor del candidato Iván Cepeda.

Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya
FOTO: Carlos Amaya - X

Noticias RCN

junio 19 de 2026
12:24 p. m.
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A pocos días de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría abrió investigación contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por presunta participación indebida en política.

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Al parecer, el mandatario habría desarrollado actividades institucionales a favor del candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La participación indebida en la contienda

Sin duda, uno de los temas que más ha hecho eco en la campaña presidencial de esta contienda ha sido la presunta participación en política.

Han sido varios los funcionarios apartados de sus cargos por incurrir en esto, tales como Carlos Carrillo de la UNGRD o embajadores. Inclusive, le han llamado la atención al presidente Gustavo Petro.

Siete embajadores están siendo investigados por supuestamente incurrir en esta práctica: Luis Ernesto Vargas, Milton Rengifo, José Roberto Acosta, Luis Fernando Medina, Jhenifer María Sindei Mojica, Daniel Ernesto Prado y Elizabeth García.

La Red de Veedurías de Colombia, encabezada por Pablo Bustos, presentó una queja contra el gobernador. Al parecer, en lo corrido de la primera y segunda vuelta, habría llevado a cabo actividades institucionales con el fin de apoyar al candidato.

Dura denuncia de De la Espriella a Amaya

“Pudieron constituir una utilización de la investidura del cargo, de la imagen institucional de la Gobernación de Boyacá y de medios oficiales de comunicación para favorecer determinada corriente política o candidatura”, señaló la queja.

La Procuraduría entonces decretó la práctica de pruebas que deberán ser entregadas en un lapso de 10 días hábiles.

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Durante el streaming final de Noticias RCN del lunes 15 de junio, el candidato Abelardo de la Espriella denunció que el gobernador supuestamente estaba presionando a los funcionarios para votar por Cepeda.

“Se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador está metiendo mano. Está utilizando su cargo para presionar a alcaldes y funcionarios, ofreciendo contratos (…) Ya mandé esa información”, afirmó de la Espriella.

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