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Ejército identifica a alias Lalo, cabecilla y miembro de mesa de paz, entre abatidos en combates en Cauca

En la misma operación fueron abatidos otros dos integrantes, entre ellos alias Carlitos, presunto hijo de Lalo, con ocho años de trayectoria en la estructura.

Mañana Express

agosto 04 de 2026
07:35 a. m.
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La operación militar en el Cauca dejó la muerte de tres hombres señalados de integrar estructuras armadas ilegales. La sorpresa para las tropas fue descubrir que uno de ellos, alias Lalo, hacía parte de la mesa de negociaciones de paz entre los Comuneros del Sur y el Gobierno nacional.

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Alias Lalo, cabecilla logístico con 15 años de trayectoria

De acuerdo con las autoridades, alias Lalo continuaba delinquiendo pese a su rol en las conversaciones de paz. Es señalado de coordinar homicidios en Ricaurte y Cumbayá, Nariño, además de ataques contra la Fuerza Pública, extorsiones e intimidaciones a la población civil. Según el Ejército, llevaba más de 15 años en la organización y era considerado el cabecilla logístico de los comuneros del sur.

En la misma operación fueron abatidos otros dos integrantes, entre ellos alias Carlitos, presunto hijo de Lalo, con ocho años de trayectoria en la estructura. También se incautó abundante material de guerra y se capturó en flagrancia a una mujer herida durante los combates.

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Entregas y rescates en Tumaco

Paralelamente, en Tumaco , el Ejército reportó la entrega voluntaria de 16 jóvenes vinculados a grupos armados. En esa misma acción se logró recuperar a dos menores que habían sido reclutados de manera ilegal.

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Las autoridades destacaron que estos resultados hacen parte de la ofensiva contra las estructuras criminales que, pese a participar en escenarios de diálogo, mantienen actividades ilícitas en varias regiones del país.

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