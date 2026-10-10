Investigan a tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca: esta es la razón

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. por posibles irregularidades relacionadas con la dirección, supervisión, seguimiento, control, administración y uso de la aeronave ambulancia de propiedad del departamento.

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La actuación disciplinaria involucra a Carlos Alberto Sánchez Arango, quien se desempeñó como director del centro hospitalario, así como a Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, quienes ejercieron como subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.

Indagan posibles fallas en la supervisión contractual

Según informó el ente de control, el convenio tenía como propósito garantizar la operación del servicio de transporte aéreo medicalizado para el traslado de pacientes desde el Hospital San Vicente de Arauca hacia instituciones de mediana y alta complejidad ubicadas en diferentes regiones del país.

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La Procuraduría busca establecer si durante las vigencias 2024 y 2025 se presentaron posibles omisiones en las funciones de control y supervisión contractual relacionadas con la ejecución del convenio. Asimismo, investiga eventuales inconsistencias entre los registros de operación de la aeronave y la documentación contractual correspondiente.

De igual forma, el organismo disciplinario analiza si existieron deficiencias en la protección de los recursos públicos comprometidos en la prestación del servicio de transporte aéreo medicalizado.

Ordenan pruebas sobre vuelos, pagos y operación de la aeronave

Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó la práctica de múltiples pruebas al Hospital San Vicente de Arauca y a otras entidades con el fin de verificar diversos aspectos de la ejecución contractual.

Entre los documentos y procesos que serán revisados se encuentran los informes de supervisión, la facturación, los registros de vuelos, pagos realizados, garantías, pólizas, modificaciones contractuales y las condiciones de operación de la aeronave HK-5118.

Con estas actuaciones, el ente de control busca determinar si existieron faltas disciplinarias por parte de los investigados y esclarecer el manejo dado al convenio y a la aeronave destinada al traslado de pacientes en el departamento de Arauca.