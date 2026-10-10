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Rock al Parque: así funcionará la operación especial y las rutas extendidas de Transmilenio durante el festival

El servicio podrá extenderse hasta la medianoche, dependiendo de la demanda.

Operación de Transmilenio para Rock al Parque
Foto: Transmilenio

Valentina Bernal

octubre 10 de 2026
07:19 a. m.
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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Rock al Parque, que se realizará el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Para facilitar la movilidad de los asistentes al finalizar cada jornada, Transmilenio tendrá operación extendida en varias estaciones cercanas al escenario.

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La ampliación del servicio estará sujeta a la cantidad de pasajeros y podrá mantenerse hasta las 12:00 de la medianoche.

¿Qué estaciones tendrán servicio extendido?

La oferta variará de acuerdo con el día del festival. Para el sábado 10 de octubre, estarán habilitadas cuatro estaciones:

  • Siete de Agosto, en la avenida NQS.
  • Movistar Arena, en la avenida NQS.
  • CAN British Council, en la avenida El Dorado o calle 26.
  • Salitre El Greco - Vive Claro, también sobre la avenida El Dorado.

En estas estaciones funcionarán diferentes servicios troncales para facilitar la salida de los asistentes una vez termine la evacuación del parque.

¿Qué rutas estarán disponibles el sábado?

  • En Siete de Agosto funcionarán D21, Ruta Fácil 4, B12, F32, G12, S42, H17 y H21.
  • En Movistar Arena estarán disponibles Ruta Fácil 4, B72, D2, C25, H21, L25 y H72.
  • Por su parte, en CAN British Council operarán Ruta Fácil 1, K10, K54, B16, B23, H54, L10 y M86.
  • En Salitre El Greco - Vive Claro estarán habilitadas Ruta Fácil 1, K43, K10, K54, S43, L10, B16, B23 y H54.

¿Qué cambiará el domingo?

El domingo 11 de octubre la operación extendida será más limitada y se concentrará en dos estaciones de la avenida NQS: Siete de Agosto y Movistar Arena.

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  • En Siete de Agosto estarán disponibles Ruta Fácil 4, C17, D21, B12, F32, G12, S42, H17 y H21.
  • En Movistar Arena funcionarán Ruta Fácil 4, B72, D21, C25, H21, L25 y H72.

¿Habrá otras rutas cerca del Parque Simón Bolívar?

Sí. A los servicios troncales se suman 17 rutas TransMiZonales que circulan habitualmente por corredores cercanos al parque, especialmente por la avenida carrera 68.

Entre ellas están F410-A410, F427-A427, D219-L219, C101, Z8, 634, A611-H611, D800-L800, Z4B, 291, 661, E44, T62, D276-K276, D213-A213, G518-A518 y G567-A567.

Estas rutas pueden servir como alternativa para quienes necesiten continuar su recorrido hacia diferentes sectores de Bogotá.

¿Hasta qué hora funcionará Transmilenio?

La operación se extenderá de acuerdo con la demanda de pasajeros en las estaciones y paraderos habilitados y podrá llegar hasta la medianoche.

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Por eso, Transmilenio recomienda que los asistentes se dirijan hacia los puntos habilitados una vez finalice la evacuación del Parque Simón Bolívar.

¿Se podrá llegar en carro particular?

El Parque Metropolitano Simón Bolívar contará con un parqueadero para 800 vehículos particulares durante los tres días del festival.

El servicio funcionará de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y tendrá costo, por lo que las tarifas deberán consultarse directamente en el lugar. Sin embargo, la recomendación de las autoridades es priorizar el transporte público para asistir al festival.

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