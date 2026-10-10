En video quedó registrado el momento en el que jugador de Llaneros agrede a personal de logística en Manizales

El viernes 9 de octubre, por la fecha 14 de la Liga Betplay, Once Caldas recibía a Llaneros en el estadio Palogrande de Manizales; el equipo local terminaría ganando el encuentro 1-0 con gol de Jorge Cardona a los 68 minutos de juego.

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Agresión de Jhon Vásquez a personal de logística

Finalizado el partido, fueron publicados videos en los que se observa cómo Jhon Vásquez, jugador de Llaneros, agrede a un hombre que hacía parte del personal de logística en el túnel que conduce a los vestuarios después de ser expulsado a los 75 minutos de juego.

Un minuto antes de la expulsión del atacante de Llaneros, el árbitro del encuentro, Andrés Rojas, había decretado penal a favor de Once Caldas, aunque posteriormente, y tras revisión en el VAR, cambiaría su decisión anulando el cobro; durante las discusiones entre los jugadores de ambos clubes por la supuesta infracción, Jhon Vásquez agredió al jugador Michael Barrios en el rostro y el juez central no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Tras discutir la decisión con el juez y abandonar el terreno de juego, Vásquez, visiblemente alterado, también agredió a un hombre que hacía parte del personal de logística justo en frente de policías que trataban de calmar la situación. Compañeros del jugador intervinieron para contenerlo y que la situación no pasara a mayores y lograron llevarlo a los camerinos. Todo quedó registrado en video.

Segunda expulsión de Jhon Vásquez en el campeonato

Por la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II, el jugador Jhon Vásquez ya había sido expulsado por una imprudencia apenas a los 5 minutos del juego iniciado en El Campín ante Millonarios; su equipo terminaría perdiendo 2-0.

En redes sociales, usuarios piden que sea castigado de forma ejemplar por su comportamiento en la ciudad de Manizales y señalan que el jugador regularmente tiene este tipo de reacciones, opinión que también fue compartida por los comentaristas encargados de analizar el partido.