Docente que habría tomado fotos a menor de edad en posiciones inapropiadas será investigado

Los hechos se habrían registrado en una clase de educación física realizada en el polideportivo de la institución educativa donde labora el docente.

Foto: Procuraduría

noviembre 24 de 2025
11:16 a. m.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación disciplinaria contra un docente identificado como Ernesto Iván Moreno Flórez, luego de notificarle un pliego de cargos por su presunta participación en actos de carácter sexual en contra de una estudiante menor de edad.

RELACIONADO

Investigan a docente en Cesar por presuntos actos sexuales con menor

Los hechos se habrían registrado en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar.

La investigación está siendo adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, que enfoca sus esfuerzos en esclarecer hechos que habrían ocurrido durante el año 2024, en una clase de educación física realizada en el polideportivo de la institución educativa donde labora el docente.

El ente de control indicó que el caso incluye varios hechos graves que requieren de una verificación. Uno de ellos es la toma de fotografías indebidas.

Al parecer, el docente habría capturado imágenes de la estudiante, de 11 años, en posiciones y contextos considerados inapropiados y sin autorización.

Además, se habría acercado a ella para intentar realizarle tocamientos indebidos en sus partes íntimas y también, se investigará si el profesor sostuvo conversaciones inapropiadas con la alumna.

“La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar investiga si el funcionario, para la vigencia 2024, mientras se encontraba en el polideportivo de la institución presidiendo una clase de educación física, presuntamente tomó fotos a la joven en lugares y posiciones inadecuadas sin su autorización; además, si intentó, al parecer, tocar sus partes íntimas y tener conversaciones inconvenientes”, indicó la Procuraduría.

Procuraduría verificará si docente en Cesar estuvo implicado en actos sexuales con una menor

RELACIONADO

El Ministerio Público busca determinar la veracidad de las acusaciones y establecer si el docente vulneró la dignidad de la estudiante, así como si incumplió el principio de moralidad que debe regir el comportamiento de los servidores públicos en el ámbito educativo.

Debido a la naturaleza y gravedad de los señalamientos, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta del docente como falta gravísima, bajo la modalidad de dolo.

