Cárcel para profesor que habría abusado a sus estudiantes de primaria en Amazonas

En las últimas horas, fue enviado a la cárcel un hombre que, bajo su rol de docente, habría abusado menores de edad en Leticia, Amazonas.

La persona señalada se identifica como Carlos Alberto López Simonds. De acuerdo con las investigaciones, es un profesor de primaria. Al parecer, abusó a cinco de quienes eran sus estudiantes.

Víctimas no tenían más de 10 años

Las víctimas, cuatro niñas y un niño, tenían entre seis y nueve años para cuando ocurrieron los hechos entre septiembre y octubre de este 2025. Se sospecha que López aprovechó del poder de autoridad que tenía en el aula para cometer los vejámenes.

Sin embargo, la situación fue destapada durante las jornadas de prevención de delitos sexuales realizadas por el colegio. Los propios menores contaron con detalles qué clase de actos eran los que el profesor presuntamente cometía.

Tras el respectivo llamado a las autoridades, se emitió una orden de captura contra el docente. El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y después de la solicitud de la Fiscalía, lo enviaron a la cárcel.

Abuso de menores en Colombia: cifras preocupantes

Son preocupantes las cifras de los abusos de menores. Con corte a septiembre, Medicina Legal indicó que hubo 1.175 casos con víctimas de los 0 a cuatro años, 2.692 de cinco a nueve años, 6.804 de 10 a 14 años; y 2.389 de 15 a 17 años.

Eso quiere decir que hubo más de 13 mil sucesos que tuvieron a menores de edad en medio. 1.610 correspondieron a primera infancia, 4.063 a infancia y 7.387 a adolescencia.

Recientemente, en el Senado se firmó el compromiso Cero Tolerancia contra el abuso sexual infantil. “Hemos hecho un trabajo articulado para la defensa de nuestros menores en sacar adelante leyes”, indicó la primera vicepresidenta de la corporación, Ana Paola Agudelo.

La congresista se refirió sobre las polémicas cifras proporcionadas por el Bienestar Familiar. Hubo más de 15 mil procesos relacionados con restablecimiento de derechos; varios de ellos ocasionados por abusos.