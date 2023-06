Procuraduría abre indagación preliminar contra Laura Sarabia

Noticias RCN conoció el auto de la Procuraduría que confirma la indagación preliminar contra Laura Sarabia, la jefe de gabinete de la presidencia, por el caso del polígrafo a quien fuera su niñera Marelbys Meza. Desde Bucaramanga, la jefe del ministerio público anunció que llamará a versión libre a todos los funcionarios involucrados.

En el auto se describen presuntas irregularidades en su función. Este auto conocido en primicia por Noticias RCN el ministerio público pide explicaciones sobre el procedimiento de polígrafo

“Allegue copia del protocolo para la realización de la prueba poligráfica en la presidencia de la república. Determinar quiénes están obligados a tomar esa prueba y en qué eventos”, se lee en el auto de la Procuraduría.

La procuradora Margarita Cabello en su rendición de cuentas, la citó a versión libre a Sarabia y a los funcionarios

“La apertura de indagación implica escuchar a todas las partes involucradas en los hechos objeto de investigación, o sea que recibiéremos las declaraciones de todas las partes que tengan relación con este proceso”, dijo la funcionaria.

Recordemos que el martes, varios funcionarios del CTI, de la Fiscalía, estuvieron en el Edificio Galán con la misión de encontrar material probatorio y pruebas físicas relacionados con el caso de Sarabia y Meza.

El ‘rollo’ de Sarabia con Armando Benedetti

Es duro el enfrentamiento entre el embajador Armando Benedetti y la jefe de despacho de presidencia, Laura Sarabia. Todo por cuenta de las declaraciones de la niñera del hijo de Sarabia, la pérdida de un dinero y la prueba de polígrafo que le practicaron a la exempleada en un edificio de la Casa de Nariño.

Este miércoles se conoció que la niñera también trabajó con Benedetti y que estuvo en Venezuela. Algunos consideran que Benedetti pudo haber utilizado a la mujer en medio de la pelea que tiene con la jefe de despacho. Sin embargo, en redes sociales, el embajador de Colombia en Venezuela aseguró que fue Laura Sarabia quien lo llamó preocupada.

“(Sarabia) me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”, afirmó Benedetti en su cuenta de Twitter.

Benedetti dijo que Sarabia tenía 150 millones de pesos en el maletín

“La que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...) Armando Benedetti (…) Ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados. (Sarabia) me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, me pidió que le ayudara”, agregó Benedetti en un hilo que generó revuelo en redes sociales.

Por ahora, la jefe de despacho no ha respondido a los recientes señalamientos del embajador. Según fuentes de Palacio, Benedetti sostendrá una reunión en las próximas horas con el presidente Gustavo Petro.