CANAL RCN
Colombia Video

Capturan en Bosa a hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad

La denuncia surgió luego de que la menor le contara lo sucedido a una docente de su institución educativa. La profesora, al conocer el caso, notificó de inmediato a las autoridades.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
09:42 a. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que logró la captura de un hombre señalado de cometer delitos sexuales contra una adolescente de 15 años en el suroccidente de la capital.

Capturan a presunto abusador en Bosa

De acuerdo con las investigaciones, el detenido, quien era la pareja sentimental de la tía de la víctima, habría aprovechado su cercanía familiar para agredirla en dos ocasiones durante el mes de mayo de 2025. Los hechos ocurrieron dentro de una vivienda en la localidad de Bosa.

La denuncia surgió luego de que la menor le contara lo sucedido a una docente de su institución educativa. La profesora, al conocer el caso, notificó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar los protocolos de protección para salvaguardar a la adolescente.

Las autoridades informaron que el capturado registra antecedentes judiciales por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, lesiones personales y hurto.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Allí deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

El teniente coronel, Norberto Caro, se refirió a los hechos y reveló detalles de la captura del presunto abusador.

“En el marco de la estrategia Seguros, cercanos y presentes, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de su seccional de investigación criminal, logra la captura de un sujeto por el delito de actos sexuales con menor de 14 años”, aseguró.

También, reveló que “actividades investigativas permitieron establecer que el sujeto aprovechaba su cercanía para cometer tales hechos. Igualmente, gracias a la confianza que la menor tuvo con un docente, se activó la ruta de atención para poder conocer el caso”.

