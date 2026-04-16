Procuraduría ordena una inspección a la Supersalud por prorroga de intervención a la Nueva EPS

En medio de una reunión, realizada junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, y representantes de la UNP, la Registraduría, la Defensoría, las Fuerzas Militares y la Policía, para analizar las condiciones de seguridad de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia durante elecciones, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, anunció una visita a la Superintendencia de Salud, para investigar presuntas irregularidades en la segunda prórroga de intervención de la Nueva EPS.

La inspección estará a cargo de una comisión de la Procuraduría delegada para asuntos de salud, que busca determinar la posible responsabilidad de funcionarios en la prórroga, luego de que un informe de la misma Supersalud señalara que no estaban dadas las condiciones para extender la intervención a la EPS con mayor número de afiliados.

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Así lo dio a conocer el máximo representante del Ministerio Público: “En este momento está yendo en camino un equipo que realizará una visita administrativa de control para establecer la veracidad de la información, abrir las investigaciones a quien corresponda y echar a andar el proceso disciplinario”.

Sin embargo, pidió un poco de paciencia sobre los resultados, “debido a que la labor de la Procuraduría está sometida al debido proceso, al derecho a la defensa, a todas las garantías que acompañan a los ciudadanos, especialmente, a la presunción de inocencia”.

La Nueva EPS ha tenido cinco interventores desde 2024:

El pasado tres de abril, se venció la primera prórroga de la resolución de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios e intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS.

Entonces, Luis Óscar Gálvez tuvo que dejar el cargo de interventor y la entidad promotora de salud quedó en el limbo durante una semana, hasta que el 10 de abril, el jefe de comunicaciones estratégicas del presidente, Andrés Hernández Ramírez, anunció que el nuevo agente interventor de la Nueva EPS sería el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

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“Ha sido designado el médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS”, se leía en el anuncio, realizado a través de la red social X (antes Twitter) que, de manera indirecta, daba a conocer que se dio una segunda prórroga a la intervención.

Sin embargo, dos años de la medida (cumplidos el 3 de abril) no han dado los resultados esperados. Las tutelas en contra de la Nueva EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Además, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió en febrero de 2026 que Gálvez encontró como interventor “120 mil correos relacionados con acciones de tutela que no habían sido abiertos”.