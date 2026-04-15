Familia de Kevin Acosta demandará indemnización al Estado tras su muerte por negligencia de la Nueva EPS

La familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció tras no recibir tratamiento para su hemofilia, iniciará acciones legales contra el Estado, demandando indemnización por negligencia médica.

La Procuraduría confirmó recientemente que la muerte del menor fue producto de fallas en la atención de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional.

La madre del niño que padecía hemofilia, y quien durante semanas denunció públicamente las irregularidades en la atención médica de su hijo, ahora avanza en procesos judiciales tanto penales como administrativos.

Le rogué, le supliqué que el niño estaba muriendo ahí prácticamente porque él no recibía su medicamento, que necesitaba el medicamento, que me ayudaran. Lo único que me decían era que tocaba esperar que la EPS autorizara que le encontrara una cama disponible en la UCI.

RELACIONADO Habló el abogado de Kevin Acosta tras determinarse que el niño murió por negligencia de la Nueva EPS

Familia de Kevin pide indemnización del Estado

El doctor William Mejía, abogado de la familia, confirmó que están enfocados en reparar tanto los daños materiales como los daños psicológicos y morales sufridos por la familia.

Las acciones legales buscan responsabilizar a las entidades que fallaron en garantizar la atención médica oportuna del menor.

La Fiscalía adelanta una investigación penal para determinar responsabilidades individuales en la muerte del menor.

La familia espera que ambos procesos, el administrativo y el penal, concluyan con sanciones para los responsables y una indemnización que reconozca el sufrimiento causado.

El caso de Kevin Acosta se convirtió en símbolo de las fallas del sistema de salud. Durante semanas, el niño dejó de recibir los medicamentos necesarios para su tratamiento de hemofilia debido a demoras administrativas de la Nueva EPS.

Audiencia de conciliación por el caso Kevin con el presidente Petro

La Procuraduría ha citado a una audiencia de conciliación en la que están convocadas tres entidades: el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Salud y la Nueva EPS con su actual intervención.

Esta citación representa el primer paso formal en el proceso administrativo que busca determinar responsabilidades y establecer compensaciones.