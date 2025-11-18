Procuraduría pide al MinEducación aclarar cómo va la investigación contra universidad que tituló a Juliana Guerrero

Para evitar afectaciones en la prestación de sus servicios y recobrar la confianza en los títulos que ha otorgado, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación compartir la información obtenida en la investigación administrativa que inició contra la Fundación de Educación Superior San José, a raíz de una serie de denuncias, encabezadas por el caso de Juliana Guerrero.

De acuerdo con el Ministerio Público, “la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió que se suministren los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”.

RELACIONADO Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de conciliación con la representante Jennifer Pedraza en la Corte Suprema

Además, “requirió al Ministerio informar sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José”.

Dar celeridad al caso podría evitar afectaciones mayores para la Fundación San José, sus estudiantes y graduados:

Con la validez de algunos de sus títulos en juicio, luego de que el exsecretario general, Luis Carlos Gutiérrez, admitiera haber otorgado dos títulos (uno tecnólogo y otro profesional) a Guerrero sin que cumpliera los requisitos de ley, la Procuraduría insiste en que la investigación, sus resultados y correctivos podrían evitar mayores afectaciones a la Fundación San José, sus estudiantes y graduados.

RELACIONADO Exfuncionario de universidad en la que se graduó Juliana Guerrero revela que tenían un acuerdo

En palabras del Ministerio Público, “la actuación preventiva adelantada tiene como propósito proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria, pero procurando que esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal, y otorgó tres días de plazo para que se remita la respuesta correspondiente”.

En días pasados, al ser consultado por Noticias RCN, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se limitó a contestar: “El Ministerio de Educación Nacional ha recibido múltiples denuncias frente a esta institución de educación superior San José y, conforme a esas denuncias, iniciamos un proceso de investigación a través de la oficina de inspección y vigilancia. Puede ser sancionatorio, por supuesto, dependiendo de lo que se encuentre, pero es un proceso que tiene unas fases”.