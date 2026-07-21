Sobrevuelo evidenció la magnitud de los incendios en Nariño: las llamas ya arrasaron más de 2.000 hectáreas

La situación continúa siendo crítica en el departamento de Nariño debido a la propagación de varios incendios forestales que han arrasado extensas zonas de bosque y consumido miles de hectáreas.

De acuerdo con la Gestión del Riesgo departamental, son 13 los municipios que han reportado emergencias relacionadas con incendios forestales, en medio de las altas temperaturas que se han presentado en diferentes zonas del departamento.

Entre los sectores más afectados se encuentran los municipios de Andes, Sotomayor y Cumbitara, donde las llamas han provocado una importante devastación.

¿Cuál es el incendio que más preocupa a las autoridades?

El incendio forestal que se registra entre Cumbitara y Sotomayor es uno de los que genera mayor preocupación debido a la extensión del área afectada.

En esta zona, las llamas ya han impactado más de 700 hectáreas.

Durante el sobrevuelo realizado sobre el área afectada fue posible observar la devastación provocada por el fuego. La emergencia continúa siendo atendida por unidades del Ejército, organismos de bomberos y la Gestión del Riesgo departamental.

Cabe mencionar que, el incendio de Cumbitara permanece activo desde hace una semana, lo que lo convierte en una de las emergencias más complejas que enfrenta actualmente el departamento.

Gabriel Ocaña, director de Gestión de Riesgo de Nariño, entregó un balance de la situación y confirmó la magnitud de las afectaciones.

Hasta la fecha tenemos aproximadamente 2.000 hectáreas que se han quemado en el departamento de Nariño. El más complejo es el incendio de Cumbitara al cual estamos atendiendo, el cual lleva ya una semana activo.

¿Cuántos incendios forestales se han registrado en Nariño?

La emergencia no se limita a un solo municipio. De acuerdo con el balance entregado por la Gestión del Riesgo departamental, desde el pasado 15 de junio se han registrado 16 incendios forestales en Nariño.

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Javier Tovar, ingeniero de Gestión del Riesgo de Nariño, explicó que durante la última semana se presentaron emergencias en diferentes municipios del departamento.

Desde el 15 de junio a la fecha se han registrado 16 incendios forestales en el departamento de Nariño.

El funcionario indicó que algunos de los incendios más complejos se presentaron en Taminango, Buesaco, Chachagüí, La Unión y El Tambo.

Además, señaló que continúan activos los incendios registrados en el municipio de La Cruz y el de Cumbitara.

¿Cuántas hectáreas han sido consumidas por el fuego?

Según el balance de la Gestión del Riesgo departamental, aproximadamente 2.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales en Nariño.

Las autoridades relacionan esta situación con las altas temperaturas que se han registrado en al menos cinco municipios de Nariño, condiciones que han favorecido la propagación de las llamas.

Por ahora, mientras continúan las labores de atención en los puntos afectados, los equipos del Ejército, los bomberos y la Gestión del Riesgo departamental permanecen trabajando para controlar los incendios que aún siguen activos.