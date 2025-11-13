Procuraduría suspende al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional por tres meses impuesta al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en actividades políticas.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular advirtió que la condición del mandatario como máxima autoridad del municipio podría incidir de manera determinante en el proceso electoral previsto para 2026.

Procuraduría ratifica suspensión del alcalde de Barrancabermeja

Según el Ministerio Público, la medida busca impedir que el alcalde, en ejercicio de su cargo y de la investidura que ostenta, interfiera en el desarrollo de los comicios o influya en la contienda electoral. La suspensión inicial fue decretada el pasado 23 de octubre.

La Procuraduría explicó que, tras aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad, se concluyó que la medida cautelar resulta idónea y necesaria para proteger la transparencia del proceso democrático, por lo que se confirmó su vigencia por el término estipulado.

La respuesta del alcalde de Barrancabermeja

El pasado 23 de octubre, el alcalde de Barrancabermeja se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría.

“Una vez seamos notificados, interpondremos el recurso de reposición que nos da la ley para que la Procuraduría reconsidere esta decisión. Si no lo hace, tendremos que acudir ante un juez para que, mediante una tutela, se hagan valer los derechos”, indicó el alcalde sobre la denuncia disciplinaria que afirmó interponer.

El alcalde todavía no se ha pronunciado en sus canales oficiales tras la más reciente decisión de la Procuraduría.