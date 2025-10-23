CANAL RCN
Alcalde de Barrancabermeja se pronuncia tras suspensión de la Procuraduría: “Persecución política”

El Ministerio Público lo señala de presunta participación indebida en política.

Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja.
Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja. Foto: Alcaldía de Barrancabermeja.

octubre 23 de 2025
02:34 p. m.
En las últimas horas, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria y suspendió a Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde de Barrancabermeja.

El mandatario fue suspendido tres meses por presunta participación indebida en política. De acuerdo con el Ministerio Público, estuvo presente en varios actos de campaña de precandidatos al Senado, incluyendo los de Laura Cristina Ahumada García, su esposa.

¿Por qué lo suspendieron?

Muestra de ello fueron sus publicaciones en redes sociales y haber utilizado prendas alusivas a los precandidatos. Esto, incurre en una falta disciplinaria, la cual se mantendrá bajo investigación.

“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si Vásquez Gómez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, concluyó la entidad.

La respuesta del alcalde

Horas después de la decisión Vásquez se pronunció al respecto. Por un lado, aseguró que la investigación se trata de una persecución política: “Saben que esto que está diciendo la Procuraduría es completamente falso”. Aún no ha sido notificado.

“Una vez seamos notificados, interpondremos el recurso de reposición que nos da la ley para que la Procuraduría reconsidere esta decisión. Si no lo hace, tendremos que acudir ante un juez para que, mediante una tutela, se hagan valer los derechos”, precisó el alcalde, indicando que se colocará una denuncia disciplinaria contra los funcionarios de la entidad.

Vásquez aseguró que no hay pruebas y que, en cambio, es una forma de querer entorpecer su gestión: “Estoy convencido que la verdad saldrá a la luz y la justicia nos dará la razón”. El alcalde resultó vencedor en las elecciones de 2023, participando con la agrupación de Escribamos Un Nuevo Camino. Obtuvo 71.183 votos (el 55.95%).

